Sonsoles Ónega dice lo que muchos piensan sobre la acusación a Alejandro Sanz: "Es ridículo, hay demanda a la vista"

Alejandro Sanz ha roto su silencio tras ser acusado públicamente por Ivet Playà, una joven catalana que asegura haber mantenido una relación íntima con el cantante hace diez años.

Según su relato, el vínculo fue "personal, irremediable y sexual", aunque reconoce que fue consentido, que era mayor de edad y que no hubo delito alguno.

La respuesta del artista ha sido clara. A través de sus redes sociales, Sanz ha lamentado la situación. "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", dijo el madrileño.

En Y ahora Sonsoles el caso fue analizado con lupa y Sonsoles Ónega no tardó en reaccionar. "Es ridículo. Se ve demanda a la vista", afirmó ante sus compañeros en plató. Tal y como señalan los tertulianos, el escándalo tiene un trasfondo que no acaba de convencer.

Según ha trascendido, Ivet habría pedido a Sanz 300.000 euros para recuperar una casa familiar. Pero eso no fue todo. Además, también solicitó ayuda para poner en marcha una agencia de marketing.

Colaboradores en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

Según reveló Lorena Vázquez, el entorno de la joven está preocupado por cómo se está llevando el caso, ya que hay ciertas "contradicciones" que podrían volverse en su contra.

Incluso se baraja que Alejandro Sanz y su equipo legal estén ya preparando una demanda, por lo que consideran una campaña de desprestigio.

Para conocer un poco más a detalle la situación del artista, desde el programa no dudaron en acercarse a Antonio Amaya, amigo de Sanz. "La ha llevado a muchos sitios, le ha dado una nómina, le ayudaba en sus estudios. Ella sabe que Alejandro no se va a quedar con los brazos cruzados, él la va a demandar por todo lo alto", confesaba ante las cámaras.

El testimonio no pasó desapercibido para la presentadora. "Es muy ridículo.", sentenciaba Ónega. Pilar Vidal no se contuvo e inmediatamente estalló."¿Por qué ha llegado hasta donde está?", se preguntaba la tertuliana.

Pilar Vidal durante su intervención en el programa. 'Y ahora Sonsoles'.

Y antes de que alguno de sus compañeros contestara, ella volvió a compartir su visión. "Alguna intención tendría, no solo Alejandro Sanz. No sabemos todavía por qué sigue atendiendo a los periodistas. Es una ridícula" confesó.

Tras escuchar los comentarios de su compañera, Lorena Vázquez no dudó en intervenir nuevamente con un comentario más: "No hay comportamientos delictivos por parte de Alejandro Sanz. Lo que pasa es que ella no acepta que la relación se rompe", dijo.