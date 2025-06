Montoya planta a 'Supervivientes' en el debate final: "El pasado jueves no fue una noche fácil para él"

Este domingo, 22 de junio, se celebró el último debate de Supervivientes 2025, dando por finalizada una edición marcada por la relación de altibajos entre Anita Williams y José Carlos Montoya.

Tras la tensa gala vivida en La noche de los finalistas el pasado jueves 19 de junio, parece que su romance no tiene opciones de seguir adelante. Anita, en su conversación con Sandra Barneda, reveló entre lágrimas que la situación le estaba afectando mucho.

El encontronazo entre ambos provocó la ausencia de Montoya en la última entrega de Supervivientes, ya que declinó la invitación al plató de Telecinco. El sevillano se mostró decepcionado con su expareja, llegando a bloquearla en WhatsApp y pidiéndole espacio a sus compañeros más allegados del concurso, como Carmen Alcayde.

Tras conocer que Anita sí que había acudido a Mediaset, Carlos Sobera quiso conocer su opinión sobre la gala pasada, que ella calificó como "caótica". Además, reconoció no sentirse orgullosa sobre lo que contó el jueves, refiriéndose a su encuentro íntimo con Montoya en la isla, y pidió que se frenara el hate hacia él.

Antes de saber si el exconcursante de La isla de las tentaciones estaba o no en plató para saldar las cuentas entre ellos, Anita desveló que se sentía muy nerviosa y que no sabía qué decirle si estaba detrás de la puerta con su nombre. Finalmente descubrió que la sala estaba totalmente vacía y que Montoya no había acudido al encuentro.

Carlos Sobera, en el debate final de 'Supervivientes 2025'. Mediaset España

"En parte, me lo esperaba", aseguró la finalista. Ante la decisión de Montoya, Sobera explicó y dio los motivos por los que no estaba allí: "El pasado jueves no fue una noche fácil para él. Tampoco lo han sido los últimos meses, porque ha encadenado dos realities, La isla de las tentaciones y Supervivientes".

El presentador siguió contando que "las dos han sido experiencias muy importantes en su vida pero que también le han requerido un alto grado de exigencia y de implicación emocional. Por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa, descansando".

En nombre del formato, Carlos Sobera le mandó un fuerte abrazo. Mientras, Anita aprovechó también para mandarle un mensaje: "Que se recupere pronto y pase tiempo de calidad con los suyos. Y que no coja el teléfono para nada, solo para hablar con la gente que lo quiere y con quien él quiera".

Además, la superviviente también quiso realizar una petición al programa: "Espero que hablemos de todo, menos de él y de mí. Yo también necesito descansar un poco la cabeza. Y quiero llegar ya mañana para estar con mi hijo".