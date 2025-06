Ana Belén desvela a Pablo Motos qué no puede faltar nunca en su camerino: “Soy una persona muy sencilla”

La cantante Ana Belén fue la protagonista de este lunes en El Hormiguero. La artista acudió al programa de Pablo Motos para promocionar su nuevo disco, Vengo con los ojos nuevos, y que presenta sin discográfica detrás, y producido por su propio hijo.

“No me gusta ser nostálgica, no me gusta nada, pero sé que la gente de una generación hemos conocido la música en el mejor momento, igual que el cine”, relataba la invitada. “Y la gente que empezó en este país a dedicarse a la música, dentro de las discográficas había una figura que era el AR,

la persona encargada de arte y repertorio”, detallaba.

En ese sentido, destacó cómo en sus inicios esa persona “fue Aurelio González quien me sugirió grabar El hombre del piano”.

Del título de su nuevo álbum, Ana Belén desveló que lleva sin grabar desde 2018, y que no hace una gira desde 2019. “Y llevo prácticamente siete años que no he grabado, digamos en silencio. Que no he estado en el estudio ni entrado al escenario. Es venir con los ojos nuevos, con la misma curiosidad, las mismas ganas, las mismas ganas que me reconozco en mí de hace muchísimos años”, sentenciaba.

De este trabajo, Pablo Motos destacó cómo Víctor Manuel ha compuesto dos temas. “Me conoces tanto, que si yo escribiese podría escribir eso. Me conoce tanto”, aseguraba sobre su esposo. Y más adelante recordó su boda en Gibraltar, donde iban “muy hippies”, pues no querían casarse por la Iglesia, que era la única opción durante la dictadura franquista.

Ana Belén en 'El Hormiguero'.

En referencia a los conciertos, Pablo Motos le preguntó a Ana Belén por sus rituales antes de salir a un concierto. “Suelo calentar muy bien la voz, ejercicios. Me meto en el camerino. Pero una vez maquillada, que ya he calentado, me gusta ir al camerino de los músicos, reírme con ellos, abrazarnos, desearnos mierda, y ya está”, exponía.

Y el presentador quiso saber qué no podía faltar en su camerino. “Infusión de tomillo”, afirmaba Ana Belén. Una respuesta que resultó una sorpresa para las hormigas, que bromearon con las estrellas americanas que piden todo tipo de excentricidades. “Soy una persona muy sencilla”, aclaraba la invitada.

En referencia a la música, Ana Belén también habló de cómo la voz envejece, y “para que no envejezca hay que hacer muchos ejercicios, hablar un poco agudo, pero hay que cuidarla”. Por ello acude a una foniatra, que le insiste a hablar siempre más agudo, porque “la voz se baja y a la hora de cantar se vuelve más complicado”.