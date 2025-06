Lolita Flores se defiende de las críticas por la polémica con Yenesi en 'Tu cara me suena': "Ni un insulto más"

Yenesi y Lolita Flores en 'Tu cara me suena'.

Lolita Flores ha dicho basta. La cantante está el foco de las críticas por sus palabras a Yenesi durante la gala 11 de Tu cara me suena. A pesar de que la propia actriz salió en su defensa tras filtrarse el consejo que le dio, tal ha sido el revuelo en redes sociales, que la propia artista ha optado por pronunciarse.

La gala 11 se ha emitido este pasado viernes 20 de junio, logrando ser líder de audiencias. En esta entrega, la intérprete de Mariliendre ha deslumbrado con su imitación de Isabel Pantoja, logrando sus mejores puntuaciones en lo que va de temporada.

Precisamente, mientras el jurado aplaudía el cambio de actitud de Yenesi, al mostrarse que había disfrutado de su imitación, Lolita aprovechaba para darle un consejo. “Ha habido bastantes malos entendidos y te lo quiero aclarar. Me molesté mucho por tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste”, expresaba.

La actriz señalaba que había optado por esperar unas semanas tras ese momento, para pensar en frío en lo sucedido, cosa que le agradeció Yenesi. “Yo no tengo nada en contra de ti. Simplemente, lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón públicamente. No a nosotros, sino a tus compañeros y sobre todo a la gente que había en plató y a esa gente que te ve al otro lado”, manifestaba.

Fueron las últimas palabras las que han despertado recelos. “Porque tú además tienes una condición [ser transexual] que lo que tienes que dar es ejemplo. A esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no lo pueden tener”, argumentaba.

Manel Fuentes y Yenesi en 'Tu cara me suena'.

“Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo tienes que volver a hacer”, concluía, desatando una serie de críticas por cierta parte de la audiencia por utilizar la palabra “condición”.

Dado que las galas se pueden ver una semana antes de su emisión en Atresplayer Premium, la polémica saltó antes de la emisión de la gala. Eso ya hizo que la propia Yenesi saliese en defensa de la actriz y cantante. “Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien”, escribía en una historia en Instagram.

Florentino Fernández, Lolita Flores y Chenoa en 'Tu cara me suena'.

“Pero Lolita no es, para nada, tránsfoba ni muchísimo menos. De hecho, tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo [LGBT]”, defendía Yenesi. “En ese momento, entendí perfectamente lo que me quería decir. Siempre la he admirado y lo seguiré haciendo”, concluía.

Ahora ha sido la propia Lolita la que se ha defendido. “Para que no quede ninguna duda, que sepáis que, igual que sé 'regañar' a alguien que puede ser mi nieta, sé también pedir perdón”, expresaba en un post de Instagram.

“Si a alguien le han molestado mis palabras hacia Yenesi, lo hice con toda mi buena intención, respeto hacia ella y al colectivo al que pertenece. En mi casa se vivió y se aprendió lo que era la libertad: libertad para amar, sentir, elegir y respetar. Si no me expliqué bien o alguien no me entendió, lo siento. Creo que hablé claro, alto y con mucho cariño y respeto”, proseguía.

“No voy a pronunciarme más sobre el tema. Lo aclaré con Yenesi y ella así lo entendió, que era realmente lo que me importaba”, continuaba, recordando también así la defensa de la concursante.

“Sin más, os sigo queriendo y agradeciendo que nos veáis, pero no voy a soportar ni un insulto más, ni que me tachen de algo que no soy, ni nunca hemos sido en mi familia. Aquí queda el tema zanjado. Gracias y hasta siempre”, concluía.