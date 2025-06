Dulceida deja sin palabras a Henar Álvarez al revelar que hay influencers que son cómplices de estafas: "Les da igual"

Noche de revelaciones la vivida este pasado 21 de junio en Al cielo con ella. Henar Álvarez ha recibido tanto a Dulceida como a Rigoberta Bandini. En el caso de la primera, ésta ha sorprendido al señalar los pocos escrúpulos de ciertos creadores de contenido, que les “da igual” convertirse en cómplices de posibles estafas.

Dulceida se ha erigido como una de las influencers más importantes de la blogosfera española. Precisamente, desde la irrupción de estas figuras en internet, firmas de distintos ámbitos han querido contar con estos creadores de contenido para promocionar sus productos.

De ahí, que la bloguera sea muy consciente de la importancia y la ética de su labor. Tal y como revelaba la de Badalona a Henar Álvarez, es muy cuidadosa con las marcas con las que colabora y señala que tiene “muchas” líneas rojas en materia de publicidad y promoción.

Por ejemplo, la videobloguera revelaba que se niega a utilizar a su hija como reclamo comercial. “La primera ahora mismo es nada que tenga que ver con mi hija, es que ni que le salga una mano”, recalcaba.

La propia Dulceida admitía sentirse una privilegiada, dado que puede seleccionar con mucho cuidado las firmas con las que colabora y elegir la que suponga, realmente, una ventaja para sus millones de seguidores.

Dulceida y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

“Tengo la suerte de poder escoger lo que hago. Muchas veces criticaba que los influencers cogen cosas que no les representan, que me sigue sin parecer bien, pero una amiga me dijo 'ya, Aída, pero yo tengo un hijo. Si una cosa me gusta un poco menos, pues la tengo que coger’”, confesaba a la presentadora.

Precisamente, sobre este tema la ha preguntado Henar Álvarez. La conductora señalaba una polémica reciente, en la que decenas de creadores de contenido se han visto implicados. Una empresa fantasma llamada 7Vuelos hacía presuntas promociones de viajes baratos que, realmente, no existían, tratándose de una estafa que ha provocado pérdidas de más de 1.000 euros a cada seguidor de dichos influencers.

Dulceida en 'Al cielo con ella'.

Dulceida no era ajena a la controversia, dado que le había llegado la noticia. De hecho, la propia bloguera ha revelado que rechazó colaborar con esta falsa agencia de viajes al sospechar que no se trataba de un negocio lícito.

“Eso nos llegó. Yo pregunté, lo inspeccionamos y nos pareció fraudulento”, reconocía. “La gente había comprado y esto ha desaparecido”, advertía la presentadora, que no dudaba en preguntarle si estas estafas pueden provocar una pérdida de prestigio de imagen en los influencers en general.

Dulceida y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

Dulceida respondía señalando que el público es consciente de que hay creadores de contenido muy concienciados con lo que promocionan. “En cualquier trabajo hay gente que es profesional y lo hace mal y gente que se aprovecha, que miente y que lo hace mal”, expresaba.

Ahora bien, sí que admitía que aquellos influencers que hayan servido como plataforma para estafar a sus seguidores deben asumir su responsabilidad. “Me parece una irresponsabilidad en cuanto a estafas. Creo que ha de mirarlo bien y avisar al perfil”, señalaba.

- Es una estafa.

- Da igual, lo quiero hacer.



Dios mío qué pvto asco de gente. Me quedo pálida. pic.twitter.com/3jBrVZea8V — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) June 21, 2025

No obstante, también destacaba que hay creadores de contenido que carecen de principios y que no les importa ser cómplices de fraudes. “Hay perfiles a los que les dices que es una estafa y te dicen que les da igual, que lo quieren hacer”, revelaba, sin querer dar nombres concretos.