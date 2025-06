Las cariñosas palabras de Emma García a Anita Williams tras su entrevista más íntima: "Gracias por tu testimonio"

Ha sido uno de los momentos más comentados de este pasado 20 de junio en De viernes. Anita Williams acudía al magacín nocturno tras su paso por Supervivientes, donde ha quedado como cuarta finalista de la edición 2025. La barcelonesa no sólo habló de cómo está su relación con Montoya, sino que dio también una de sus entrevistas más personales.

El paso de Anita por Cayos Cochinos ha servido para que el público descubriese a una joven muy diferente a la que se vio en La isla de las tentaciones. La barcelonesa ha logrado el cariño del público y sus palabras en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona han conmocionado a los espectadores.

La veinteañera se ha abierto en canal, hablando de episodios muy duros de su pasado, desde el bullying que sufrió en el instituto después de que se filtrara un vídeo íntimo suyo a cómo vivió dos relaciones sentimentales en las que vivió violencia machista, cómo un error de juventud le llevó a ir a prisión y también cómo un “infierno” romántico provocó que tuviera que estar una temporada en un centro de salud mental.

Una entrevista muy personal en la que ha encontrado el apoyo de otros rostros de la cadena. Emma García no ha dudado en comenzar Fiesta este sábado 21 de junio con un mensaje de apoyo a la barcelonesa.

“Vuelvo a escuchar a Anita y me vuelvo a emocionar. Gracias por tu testimonio, por tu generosidad y por tu dignidad a la hora de contarlo”, expresaba la presentadora, arrancando un aplauso unánime entre el público.

Emma García en 'Fiesta'.

“Fue una entrevista impresionante. Ha sido una de las entrevistas que más me ha enganchado en los últimos tiempos. Quiero dar gracias a todos los colaboradores de De viernes y a los presentadores porque hicieron la mejor entrevista que pudieron hacer”, concluía la presentadora para dar paso a los contertulios.

“Fue un testimonio desgarrador”, opinaba Marisa Martín Blázquez. “Desde luego, si conocíamos a una Anita y teníamos un concepto diferente porque la vimos en La isla de las tentaciones, anoche se derrumbó”, consideraba la periodista.

Miguel Frigenti, Marisa Martín Blázquez, Kiko Jiménez, Emma García, Marieta, Luis Rollán y Kiti Gordillo en 'Fiesta'.

“Ha surgido la Anita que, ahora, hace que entendamos muchas cosas”, apostillaba. “Fue directa, clara. Ha asumido de primera mano todos sus errores. Desde luego, no podías dejar de escucharla”, añadía.

“Eso fue lo que más me gustó de Anita. Ha reconocido que ha tenido una vida difícil, que se ha equivocado y no le ha echado las culpas a nadie. Estamos acostumbrados a que se justifiquen ciertas actitudes por el entorno y no ha sido así”, opinaba Kiti Gordillo.

“No me gusta prejuzgar a nadie, pero que con esta chica sí que lo hice”, admitía Luis Rollán. “Fue viendo La isla de las tentaciones”, justificaba el comunicador. “No me arrepiento de decirlo, porque te quedas sólo con esa imagen. Ahora, después del testimonio de anoche, ves todo el dolor, la vivencia y el sufrimiento que ha tenido. Todo el mundo ha llegado a empatizar con ella”, manifestaba.