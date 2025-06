La divertida imitación de Carlos Latre de Pedro Sánchez: "Para un día que vengo y Ana Rosa Quintana no aparece"

La ausencia de Ana Rosa Quintana en su programa este jueves ha provocado la llegada de un invitado especial, 'Pedro Sánchez'. Carlos Latre se ha enfundado en la piel del presidente del Gobierno para protagonizar uno de los momentos más cómicos de la mañana en Telecinco.

Al inicio de 'El Aperitivo', el cómico ha parodiado las intervenciones de Sánchez en las últimas horas. "¿Ha comido?", le preguntaban los colaboradores, haciendo referencia al momento en el que el presidente anunció en la pasada comparecencia: "No he comido y son las cinco de la tarde".

"¿Dónde está Ana Rosa?", pronunciaba el humorista. "Para un día que vengo a aclarar las cosas y no aparece", continuaba, pues es habitual que Ana Rosa se muestre muy crítica con el Ejecutivo. Hace tan solo unos días, en medio de la vorágine por el informe de la UCO de la Guardia Civil, achacaba gran parte de la culpa a Sánchez y demandaba su expulsión del PSOE porque "se iba a cargar el partido".

Jano Mecha le comentaba que lo había aclarado todo con sus cartas a la militancia, pero Sánchez recalcaba que le faltaban cosas por decir.

Mirando hacia la cámara, lanzaba un mensaje: "Queridos ciudadanos, este año me he portado muy bien. He sido muy bueno. Lo del apagón no fui yo, fue la ultraderecha. Casi todos los trenes han salido a su hora. Lo de mi hermano tampoco fue cosa mía. Ya está todo arreglado, va a dar clases en un módulo de electricidad. Concretamente, en la asignatura de enchufes.

Respecto a las últimas noticias de actualidad que conciernen a su formación, también se ha querido expresar: "Esas cosas que dicen de mí y de los secretarios de mi organización... tranquilos". El periodista le ha recordado que "ya lleva dos secretarios de organización", a lo que no dudó en responder que "ya estaban allí".

Carlos Latre pariodia a Pedro Sánchez en 'El programa de Ana Rosa'. telecinco.es

"No voy a convocar elecciones. Voy a aguantar y vamos a tomar muchas medidas", aseguraba con desdén, mientras pedía calma. "Hay Sánchez para rato. Hasta el 2027", decía. Año en el que está estipulada la convocatoria de elecciones para escoger presidente del Gobierno.

Durante la intervención de Latre como Pedro Sánchez, se ha conocido la noticia de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso solicita cuatro años de prisión para el fiscal general, así como tres años de suspensión de empleo y una multa superior a 100.000 euros. Esta última hora ha dado paso a una nueva sección del programa para comentar las novedades del caso.