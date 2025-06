Alejandro Nieto no se muerde la lengua y sentencia la victoria de Borja en ‘Supervivientes’: “Había gente mucho mejor”

La victoria de Borja González en Supervivientes 2025 ha generado todo tipo de reacciones. Desde compañeros que celebran su victoria a colaboradores de televisión, como Alessandro Lequio, que creen que “ha ganado el no hacer”, y criticó que diese poco contenido a lo largo de la temporada.

Uno de los que se han pronunciado en contra del éxito de Borja González es Alejandro Nieto, quien fuese ganador de la edición de 2022. Y se ha pronunciado a través de la cuenta de Instagram del concurso, en un post en el que se veía la entrega del cheque de 200.000 euros al valenciano.

“Borja, me pareces un tío que como amigo me lo llevo al fin del mundo. Me pareces un tío con valores, respetuoso, luchador y buena persona”, arrancaba la publicación del ahora exnovio de Tania Medina.

“Pero como superviviente, no. Lo siento, pero no, no ha sido el mejor superviviente en la playa, ni pescador, ni ha hecho fuego, ni muchas cosas que importan”, sentencia el modelo andaluz. Y es que, en la misma línea que Lequio, cree que Borja “excepto cuatro momentos como el día del padre, la visita de su mujer y cuatro cosas más, no ha dado contenido”.

Alejandro Nieto sí alaba que Borja haya sido un “luchador” en las pruebas del reality show de Telecinco, “pero no ha sido bueno. Había gente mucho mejor, como Escassi”. “Esta es mi opinión, lo siento, pero aun así enhorabuena”, añadía.

El mensaje de Alejandro Nieto ha acabado con un deseo: “Disfrútalo y guarda 80.000 euros para nuestro querido país”. Unas palabras que, en su caso, tienen un significado especial, y que va referido al dinero que hay que abonar a Hacienda.

En febrero de 2023, Alejandro escribió en redes: “Muy bonito el cheque ese de 200.000 euros que gané en Supervivientes, me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%, no obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21%, es decir, me van a quitar 80.000 euros, me quedo con 120.000”.

En las redes sociales muchos le llamaron “cateto”. Y él, en declaraciones para BLUPER, aseguró: “Catetos son ellos, que siguen pagando como borregos. El tonto tiene dinero por lo menos en la cuenta, que hay algunos que ni siquiera lo tienen, tonto no seré”.

Un día después, de nuevo a través de redes, se quejó del pago de impuestos. “Deberíamos levantarnos todos los españoles y decir: '¡Basta ya!'. Esto es también para vosotros. En vuestra nómina os quitan casi 600 euros de impuestos; seguridad social, hacienda, IVA...”.

Aclaró entonces no se opone a “pagar impuestos”, pero asegura que “lo que no puede ser es robarme”.