Joaquín Prat no se corta y apunta a Borja González: "Ha ganado un superviviente y no un creador de contenido"

Apoteósica final de Supervivientes 2025. El esperado desenlace del reality de supervivencia de Telecinco dejó varias sorpresas a los fieles espectadores del formato.

Anita fue la primera eliminada de la noche y, poco después, Montoya caía derrotado en un televoto contra Borja González. En la terna entre el de La isla de las tentaciones y Escassi, González superó al jinete y se proclamó como ganador de Supervivientes.

Las primeras reacciones sobre este triunfo no tardaron en llegar. En Vamos a ver, el presentador Joaquín Prat no dudó en expresarse: "Estoy muy contento porque ha ganado Supervivientes, un superviviente y no un creador de contenido".

"Ha sido una sorpresa para todos, Joaquín. Creo que pocos nos lo esperábamos. Ni él mismo", le recordaba Adriana Dorronsoro a su compañero de programa.

"Es una final que confrontaba dos formas de entender un reality de supervivencia, el de la creación de contenidos representado por Montoya y Anita, protagonistas de muchos vídeos con sus conflictos, peleas, amor y reconciliaciones"", enumeraba Prat el transcurso del concurso.

"Y el concepto del concursante que va a involucrarse decididamente en la supervivencia, superarse a sí mismo, que representaban Escassi y Borja", continuaba el presentador.

"Ayer, a la 1.00, cuando vi que Borja era salvado por la audiencia y que la final se decantaba entre él y Escassi. Apaga y vámonos, me voy a dormir, porque me vale cualquiera de los dos como ganadores de Supervivientes", confesaba el conductor de Vamos a ver.

"La audiencia acaba abrazando la tranquilidad, el buen rollo y el espíritu familiar. Reniegan de todo lo que representan Anita y Montoya. Ayer, apuntaba que podría haber un 'Anitazo' y así ha ocurrido. Aunque, no niego que la victoria de Borja me ha sorprendido y mucho", señalaba Alessandro Lequio.

"Anita, Borja y Escassi hubieran sido buenos ganadores porque han sido tres pedazos de supervivientes y han generado bastante contenido. El que no quería que ganara era Montoya porque no ha pescado ni un pez", apuntaba Alexia Rivas.

"A mí me gustó que ganara Borja. Fue una absoluta sorpresa", decía Antonio Rossi. "Escassi se dejó la piel en las pruebas, no podía más. Fue emocionante que los dos soñaron con esa final, que pensaban que no iba a suceder", comentaba Sandra Aladro.

"Dentro de la isla pensaban que Borja iba a ser el ganador y no estaban mal encaminados", afirmaba Alejandra Rubio que le dijo Joshua Velázquez, otro de los concursantes de esta edición.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"Dentro de 10 años recordaremos esta edición como la de Montoya y Anita, ni nos acordaremos del nombre de Borja. Como titular tiene más fuerza la derrota de Montoya y Anita que la victoria de Borja", se mostraba, tajante, el tertuliano italiano.

"¿Cuántos vídeos hemos comentado y dedicado a Borja en los tres meses de concurso? Ha ganado por el no hacer, a mí me parece perfecto. Este era la sombra de Escassi, vivía a la estera de Escassi. Si Escassi ha hecho poco, este menos", senteciaba Lequio el paso de Borja por Honduras.