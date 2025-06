La espantada de María Patiño en la comitiva fúnebre que despedía ‘La familia de la tele’: “No podía respirar”

La familia de la tele ha celebrado un funeral para despedirse de los espectadores, al más puro estilo de cuando Chicho Ibáñez Serrador enterraba el Un, dos, tres al final de cada temporada. Y, en este caso, el programa ha puesto sus ojos en Egipto para esta despedida, en lo que se anunciaba como un viaje al más allá.

Desde primera hora de la tarde había tres sarcófagos en el plató. Y, cuando el programa acabó, con su correspondiente lote de vídeos de despedida, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros y María Patiño han sido encerrados en los mismos.

Aitor Albizua e Inés Hernand eran los encargados de cerrar estos sarcófagos, y con María bromearon bastante. Hacían el amago de taparla, pero no llegaban a hacerlo. “Quiero que me tapéis ya”, llegó a pedir la presentadora.

Tras esto, un camión arrastró por los exteriores de RTVE la plataforma en la que estaban los tres sarcófagos. Tras ellos, una pequeña comitiva formada por Alba Carrillo, Lydia Lozano y Belén Esteban vestidas de egipcias.

Sin embargo, y para sorpresa de todos, María Patiño ha hecho que se parase el pequeño desfile, porque necesitaba salir. Desde casa, no se sabía si ocurría algo, o si todo era parte de un show y nos querían dar a entender que ella todavía tenía vida en RTVE.

María Patiño, al ser encerrada en el sarcófago.

Sin embargo, la interrupción tenía un motivo de peso. “No podía respirar”, se quejó María Patiño, que salió como pudo del sarcófago una vez le abrieron la tapa. Aitor Albizua e Inés Hernand le invitaron a sumarse con ellos, pero María se negó, creyendo que el programa ya había acabado.

Aitor le señaló que no, que todavía quedaban unos minutos. Sin embargo, no hubo ni rastro de María Patiño en esos minutos finales. “No quiere venir, no quería hablar con nosotros”, terminaban por decir sus compañeros.

Así, el programa se despidió finalmente con dos sarcófagos cerrados, uno con Víctor y otro con Kiko, y un tercero abierto, que eran arrastrados por un camión por los alrededores de RTVE. “Una de las tres reinas ha dejado el puesto libre, yo qué sé”, terminaba por justificar Inés Hernand a los espectadores lo sucedido.

Una música, y Alba Carrillo, Lydia Lozano y Belén Esteban tras los sarcófagos fue la imagen con la que La familia de la tele acabó para siempre sus emisiones en la tarde de La 1.