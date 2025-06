Sheila Casas acude a la final de ‘Supervivientes’ para apoyar a Escassi y frena a Jorge Javier: “No me eches la bronca”

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se conocieron como compañeros de Tardear, allá por septiembre de 2024, cuando todavía Ana Rosa Quintana conducía el formato. Entre ellos surgió la chispa, y comenzaron una relación que pronto tuvo seguimiento por parte de los medios.

Ellos han intentado ser discretos al respecto. Tanto como para que Sheila se haya mantenido al margen de Supervivientes, concurso en el que el jinete volvió a concursar esta edición. Hay que destacar que Escassi ya concursó en 2009, pero tuvo que abandonar por una lesión, y este 2025 le ofrecieron una nueva oportunidad de vivir la experiencia.

Escassi ha llegado a la gran final del reality, y, para recibirle, Sheila ha acudido al programa por primera vez. Algo que Jorge Javier Vázquez no pudo pasar por alto. “¡Por primera vez en plató, Sheila Casas!”, celebraba el presentador.

“Sheila, cariño, has tardado un poco, ¿eh? Un poco más y no nos pillas ya”, le recriminaba en tono de broma el presentador. “Soy de efecto retardado”, se justificaba la abogada, hermana de los actores Óscar y Mario Casas.

“¿Qué tal? ¿Todo bien?”, preguntaba Jorge Javier. “Muy bien, pues muy contenta”. Jorge reconocía tener ganas de haber hablado con ella, pero Sheila le frenaba: “Oye, sabes que me pongo muy nerviosa, o sea, no me eches la bronca”.

Sheila Casas en 'Supervivientes'.

“Si ya te la he echado un maquillaje”, reconocía Jorge Javier. “Por eso”, confirmaba la debutante del programa. “Además, es que hemos quedado en que tu madre y tú somos iguales, ¿no? Y te decimos las mismas cosas”, señalaba Vázquez. “Y que te meto mucho la pata”, confirmaba Casas.

“¿Y a quién tienes que hacer caso? A papá y a mamá”, señalaba Jorge. “Vale, papá”, le respondía entre risas Sheila. Jorge entonces dejaba de hablar con ella, pero dejando claro que más tarde retomaría la conversación.

Luego llegaría el turno de la primera expulsión, en la que Álvaro no estaba en la terna por haber llegado a España como líder. Los espectadores salvaron a Borja González, y el primer eliminado sería Anita o Montoya.

Jorge se dirigió a Sheila Casas para preguntarle quién preferiría que se fuese. “Preferiría a Montoya, pero van a expulsar a Anita”, respondió. Al pedirle argumentos, se limitó a decir que “porque sí. Porque no es santo mucho de mi devoción”.