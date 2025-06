Mercedes Milá vuelve a RTVE con 'Me meto en un jardín', un programa de entrevistas con el que recorrerá toda España

Mercedes Milá vuelve a RTVE. Tras su aventura en la pública con el talk show No sé de qué me hablas, la veterana periodista vuelve con Me meto en un jardín. Se trata de un formato de entrevistas con el que la presentadora recorrerá distintas partes de toda la geografía española.

Me meto en un jardín está producido por Zanskar Producciones, que se hizo cargo de No sé de qué me hablas y está detrás de los proyectos de Jesús Calleja. En esta aventura, Milá se moverá en una caravana con la que visitará distintos lugares para entrevistar a figuras muy diferentes.

Durante el recorrido, conocerá y escuchará de forma espontánea a personajes del mundo rural, y también a los que trabajan y cuidan los jardines extraordinarios que vamos a descubrir.

El destino final será un espacio natural especial donde hará una entrevista a una persona conocida. En la línea que la suele caracterizar, Mercedes Milá mantendrá conversaciones con calma y en un escenario tranquilo.

Rodeada de flora, Milá mostrará cómo los jardines son el equilibrio entre lo silvestre y la acción del ser humano, al ser una naturaleza domesticada. Por supuesto, estos bucólicos escenarios servirán para que la presentadora se meta en otro tipo de jardines.

Mercedes Milá.

Cada entrega culminará con una entrevista a alguien relevante en esos espacios naturales especiales e inspiradores. Por supuesto, el espacio tendrá el tono habitual de los programas de entrevistas que han caracterizado a Mercedes Milá, en los que la periodista crea un clima distendido con el que logra declaraciones sorprendentes.

Con Me meto en un jardín, llega una nueva apuesta de Milá con la televisión pública. Con ocho entregas, No sé de qué me hablas logró tener varios titulares, gracias a sus invitados y a la figura de Inés Hernand como copresentadora.

Así ha sido la enérgica vuelta de Mercedes Milá a TVE 33 años después gracias a 'No sé de qué me hablas'

En sus ocho entregas, Milá conversó con diversas figuras como Palomo Spain, Maruja Torres, Andreu Buenafuente, Fernando Esteso, Rossy de Palma, Javier Gurruchaga, Carmen Maura, Dani Rovira, Verónica Boquete, Paco León, Pedro Almodóvar o Asier Etxeandía.

Emitido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, No sé de qué me hablas obtuvo una media de 8% de cuota de pantalla y 843.000 espectadores. Tanto este formato como Me meto en un jardín muestran cómo el vínculo de Milá con RTVE sigue muy vivo. Sus anteriores proyectos en esta línea fueron con Movistar Plus+, con Scott y Milá, Milá vs. Milá o Milá y Levy.