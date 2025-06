Ana Rosa Quintana, sobre Pedro Sánchez: "Ayer presentó ante el mundo el material más duro del planeta, su rostro"

Como no podía ser de otra manera, Ana Rosa Quintana ha arrancado El programa de Ana Rosa dedicando su editorial a la comparecencia de Pedro Sánchez de este lunes. La presentadora de Telecinco no ha podido ser más contundente: "El presidente del Gobierno presentó ayer ante el mundo el material más duro del planeta, su rostro".

"La cara de Sánchez supera al hormigón armado en la escala de Mohs. Solo le quedó gritar aquello de "la UCO podrá quitarnos los discos duros, pero nunca podrán quitarnos la libertad", ha remarcado la comunicadora, añadiendo que Pedro "se presentó como el capitán de un Titanic que se hunde en el fango".



Según Quintana, en su habitual tono irónico, "solo faltó su hermano dirigiendo la orquesta, y a los coros Ábalos, Cerdán, Koldo, Begoña y García Ortiz. Pero su organización, que así llama al PSOE, está limpia. No como la oposición, que son los verdaderos corruptos".

"Los corruptos de derechas son más corruptos que los pasajeros del Peugeot que ahora le repugnan tanto, después de haber compartido con ellos aquella gira de 'Puteros por España'. Pero él no sabía nada sobre cómo se comportaban con las mujeres", ha señalado la conductora de Mediaset, aludiendo a los audios de conversaciones entre Koldo y Ábalos en los que hablan de manera denigrante de las mujeres.

Ana Rosa ha proseguido diciendo que Pedro Sánchez "distingue entre españoles buenos y malos", y que "los buenos son los que le votan a él", de manera que "solo gobierna para los suyos". Es más, "Sánchez no dimite porque cuenta con la mayoría social, pero no convoca elecciones por las perdería".

Ana Rosa Quintana, durante su editorial de este martes. Mediaset España

"Tampoco convoca una cuestión de confianza, porque ya nadie se fía de él. Podemos le ha retirado su apoyo porque considera que no está legitimado y no se hará la foto en la ronda de contactos con sus socios, una cuestión de confianza fake", ha recordado.

"Con sus dos manos derechas imputadas y amputadas", la periodista le ha reprochado a Sánchez que nombre "a un cuarteto de su cuerda en el que figura una militante de Cerdán que aparece en el informe de la UCO como recaudadora de 'impuestos' y que según El Debate está condenada por facturas falsas".

Ana Rosa Quintana, irónica: "Vamos al lío, que son las 9 y 4 y aún no he desayunado"

"Un PSOE limpio que queda a cargo de fontaneros patrióticos y que casualmente expulsó ayer a Ábalos tras 16 meses para que Sánchez lo anunciara en su comparecencia. Otra falacia de Sánchez fue asegurar que al PSOE no se le acusa de financiación ilegal", ha explicado.

Quintana ha expuesto que "la UCO no tipifica los delitos, eso lo hacen los jueces, y precisamente el 'informe Cerdán' apunta al PSOE por financiación ilegal. Que no nos den relato por liebre". Y terminaba con una 'estocada' final, en referencia a la frase que pronunció Sánchez este lunes: "Son las 5 y no he comido".

"Lo peor de todo es que eran las 5 de la tarde y no había comido. Ya se comió unos cuantos sapos, que diría Aguirre. Vamos al lío, que son las 9 y 4 y aún no he desayunado", sentenciaba en tono irónico la líder de El programa de Ana Rosa.