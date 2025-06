Paco León da pinceladas de ‘Aída y vuelta’ en ‘El Hormiguero’: “Vamos a enseñar la cara oculta”

“Sin entrar en detalles, todo bien”. Así se encontraba Paco León este lunes cuando regresó a El Hormiguero con una nueva película bajo el brazo: 1x2, que llega a los cines el próximo 4 de julio. Un largometraje basado en una historia real, “unos amigos que hacían una quiniela y terminaron peleándose”.

“No llegan tan al límite como la película. Comienza con una barbacoa, con amigos, una historia de pareja, y acaba como Holocausto Caníbal”, aseguraba el invitado. En la película trabaja con la actriz Kimberly Tell, “una maravillosa actriz”, a la que próximamente veremos en Ena, y con la que tiene escenas de violencia y de intimidad.

Con Kimberly, a pesar de no conocerla previamente, tuvo mucha conexión. “Nos vimos, nos olimos los culos como los perros y dijimos: venga, muy bien”, narraba con humor. “Es una disponibilidad y había que encontrar una intimidad en la violencia y en el sexo y en todo”, admitía.

Durante el rodaje de la película, Paco vivió “un Gran Hermano. Estuvimos dos meses en una casa solo nosotros y el director, había una intimidad que ayudó a crear la película”, admitía el actor. Así, reconoce que con cada película vive una experiencia similar, por lo que acaba experimentando “tres casas de Gran Hermano al año. Hay gente que durante el rodaje se convierte en una relación muy intensa y luego se relaja”.

Pablo Motos puso sobre la mesa cómo Paco experimenta muy mal los sustos, y León lo confirmó. “En los rodajes lo suelo decir. Suelo avisar porque siempre hay alguien gracioso y así nos evitamos problemas. Hace tiempo que no broto. Es algo de adrenalina, de química”, reflexionaba.

En ese sentido, destacó cómo en cierta ocasión le asustaron y acabó golpeando una puerta. Incluso en el plató de Aída había un cartel que rezaba: “No asustéis a Paco”.

Con esto como percha, Pablo Motos le preguntó por el proyecto de Aída y vuelta, que ha escrito y dirigido Paco, y que se estrena el 30 de enero. “Está rodada, y montada. Acabo de cerrar el montaje”, adelantaba.

“Los productores se han fiado de mí. Yo dije: hago lo que me da la gana. Dejadme hacer lo que me da la gana, y utilizar a Aída para hacer otras cosas”, narraba. Y es que intentó huir del cliché de hacer “el capítulo largo en cine”. “Es como un polvo de ex, que apetece, pero no conviene. Eso ya fue”, detallaba con humor.

Paco apuntó que en redes sociales recibe todo el tiempo mensajes pidiéndole que no decepcione. “A lo que respondo: por supuesto que sí, quién te crees que soy. Es muy difícil…”, exponía. Pablo Motos le pedía pinceladas del argumento, y solo consiguió que le respondiese: “Vamos a enseñar la cara oculta, solo digo eso”.

“La gente no se ofendía tanto como ahora…”, deslizaba Pablo Motos sobre la conocida serie. “En cada capítulo había denuncias, pero era otra época”, señalaba Paco León. “¿A la hora de escribir has ido con el freno echado, o has sido salvaje?”, quería saber el presentador. “Salvaje, pero atinado también. Pero había que ser salvaje para obedecer el espíritu de la serie, no íbamos a ser bien queda. Es uno de los temas, el humor y los límites del humor”, desveló Paco.

Pablo Motos celebró que fuesen saliendo los temas de la película, y quiso saber más. “Hay muchas cosas. Lo que sí que puedo decir es que ha sido muy intenso para todo el casting”, avanzaba León, detallando que la película que ha rodado en el mismo plató que la original, y recreando los mismos decorados.