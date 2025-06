Mónica Pont, rota de dolor, abandona en directo a Emma García en 'Fiesta': "Esto me supera. Necesito salir del plató"

Parece que en Fiesta, la tensión no deja de subir. Este pasado sábado 14 de junio, el magacín tuvo un momento de lo más incómodo cuando Emma García terminó estallando contra Eva, hermana de Mónica Pont. Ahora, la propia actriz ha acudido al plató y se ha derrumbado en pleno directo.

La modelo ha visto las bochornosas imágenes protagonizadas por su hermana, en las que terminaba justificando los malos tratos de su padre, así como sus gritos contra Emma García, que fueron los que provocaron que se terminara la entrevista y la presentadora explotara.

Eva tachaba a su hermana de ser una “mentirosa patológica”, diciendo que “siempre exagera”. Ha sido tras ver las imágenes en las que su familia arremetía duramente contra ella. El motivo era haber confesado episodios terroríficos de su infancia lo que provocó que quisiera abandonar el plató.

Mónica Pont no podía más y, entre lágrimas, confesaba a la presentadora que estaba encontrándose muy mal y pedía poder salir del plató, al sentir que estaba viviendo una angustia terrible y que esta podía derivar en un ataque de ansiedad.

“Esto a mí me supera. Es que, Emma… se me corta el cuerpo. Es que... tengo ganas de devolver. ¿Me puedo ir del plató, por favor, y luego ya hablamos? Esto me está superando. Tengo que ir a devolver, de verdad, ¿puedo salir un momento del plató y luego hablamos tranquilamente?”, preguntaba.

Mónica Pont en 'Fiesta'.

Emma García no dudaba en decirle que se marchara del plató para que pueda serenarse y retomar la entrevista. Entre las acusaciones, estaba una en la que Eva denunciaba que su hermana ya no se ocupaba de su madre enferma. “No pedimos dinero, sino ayuda”, lamentó en directo.

Ya con la invitada de nuevo en el plató, Emma recordaba el incómodo momento que vivió con Eva el día anterior. “Me da pena, me da lástima. He visto a una persona que está fuera de sí, que está al límite y que, efectivamente, vivimos un momento las dos que acabó con mi paciencia. Mira que suelo tenerla, pero ayer...”, expresaba.

Mónica Pont en 'Fiesta'.

“Le pedí que, por favor, se tranquilizase. Por ella y por su madre porque tampoco lo ha tenido que pasar nada bien”, añadía la de Ordizia, antes de que la modelo diese su respuesta a los ataques de su hermana.

“No soy su enemiga ni el foco de su problema. Lo que tiene que hacer es hacer ese trabajo que ya hice porque, lo que viví, lo vivimos las dos. Aunque cada una lo sintió a su manera. Y ella lo focaliza todo en mí”, declaraba.

Mónica Pont en 'Fiesta'.

“Me llama 'maltratadora' y eso es un delito y demandable. Ojo porque la única que está en supervisión por una entidad relacionada con una persona muy pequeñita eres tú”, continuaba.

Mónica Pont aprovechaba para desmentir que no hubiera ayudado económicamente a su progenitora. “Mi hermana está poniendo una barrera entre mi madre y yo. La está manipulando. Ha olvidado todo lo que les he ayudado, pero luego ya se convirtió en una obligación”, sentenciaba.