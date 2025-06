Juan del Val, rotundo sobre los comentarios a su matrimonio con Nuria Roca: "¿Por qué hay que quedar bien?"

Un domingo más, La Roca ha vuelto a analizar la actualidad informativa de diversas áreas. No podía faltar la crónica social, en la que Juan del Val y Nuria Roca se han convertido en protagonistas de los titulares, a raíz de unas polémicas declaraciones del autor. El escritor no ha dudado en defenderse.

Todo comenzaba cuando Pilar Vidal recuperaba un titular que el autor de Bocabesada a la revista Diez Minutos. “Cuando alguien te dice ‘yo no tengo nada que ocultar a mi pareja’… Pues vaya mierda de pareja”, declaraba al rotativo, señalando así que consideraba que guardar el misterio es esencial en una relación sentimental.

“Me reafirmo”, declaraba tajante Del Val, quien no dudaba en contextualizar sus palabras. “Evidentemente, tú tienes que tener secretos. Si no, vaya vida”, declaraba, recalcándose así en ese titular, que la propia Pilar Vidal ponía en alerta.

“Los secretos no tienen nada que ver con infidelidades”, apuntaba Nuria Roca, quien no dudaba en apoyar las palabras de su marido. En un claro tono distendido, Vidal recordaba cómo este tipo de declaraciones pueden dar pie a que surjan rumores sobre crisis de pareja o, peor incluso, de deslealtades.

Aunque la periodista argumentaba de manera lógica su punto de vista, Del Val también le expresó su perspectiva, rechazando cambiar su manera de expresarse. “Que no voy a entrar por el aro. Me da igual que saquen un titular y que 45 se pongan a opinar. Sólo digo que todas las vidas no tienen que ser convencionales”, afirmaba rotundamente.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

Nuria Roca reiteraba su apoyo al autor. “Es que no se trata de engañar, sino de ser seres independientes”, compartía la presentadora, insistiendo así en la importancia de guardarse cosas para uno, en general. “Yo deseo que Nuria no me lo cuente todo”, apostillaba Del Val.

Pilar Vidal se mostraba en desacuerdo en ciertas partes. “Lo puedes decir de otra manera”, señalaba, dado que era el tipo de lenguaje lo que podía provocar que surgiesen esos rumores que ni a Roca ni a Del Val les suele hacer gracia. En verano del año pasado, hubo comentarios sobre una crisis entre ambos y que obligó al escritor a llamar en directo a Espejo Público para desmentirlo.

Juan del Val, Nuria Roca y Pilar Vidal en 'La Roca'.

A pesar de que la colaboradora sólo pretendía dar un consejo, el escritor volvía a defender su manera de expresarse. “¿Por qué hay que quedar bien si es lo que pienso?”, lanzaba como cuestión, pidiendo cambiar de tema. Aunque en el debate, el autor y la colaboradora tenían puntos de vista distintos, eso no impidió que coincidiesen en otros aspectos.