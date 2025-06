Belén Esteban estalla contra los reporteros de 'Socialité' por el "injusto" trato de Telecinco: "Os dimos 14 años de nuestra vida"

Parece que la relación entre Mediaset y el antiguo equipo del extinto Sálvame sigue igual de tensa. El equipo de Socialité ha vivido un momento de lo más incómodo con Belén Esteban mientras cubrían el photocall del concierto de Lola Índigo. La empresaria culinaria ha cargado contra los reporteros, después de que estos se negasen a grabar su presencia en la alfombra roja.

La actual colaboradora de La familia de la tele era uno de los varios famosos que ha querido disfrutar del concierto de Mimi Doblas en el Estadio Metropolitano de Madrid. Sin embargo, algo que notó fue que el equipo del programa de Telecinco dejó de grabar en cuanto pisó la alfombra roja.

Esto provocó que la empresaria culinaria paralizase la sesión de fotos. “Quiero que me graben todos. ¿Dónde están mis compañeros de Socialité? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis?”, preguntaba con un tono serio.

De esta forma, la Patrona dejaba caer que los reporteros del programa que conducen María Verdoy y Antonio Santana no quisieron cubrir su presencia en el photocall por haber sido un rostro de Sálvame.

Muchas veces se ha hablado del presunto veto que existe dentro de Mediaset respecto a ciertos nombres del extinto magacín de la también desaparecida La Fábrica de la Tele. Aunque figuras como Terelu Campos, Carmen Borrego, Antonio Montero, José Antonio León o el mismo Jorge Javier Vázquez sí que siguen ligados a la cadena, no pasa eso con otros rostros, como el de la propia Belén Esteban.

Belén Esteban en el photocall del concierto de Lola Índigo en el Estadio Metropolitano de Madrid. Sergio R. Moreno Gtres

Aunque la empresaria ha hablado varias veces de esta situación, nunca había confrontado de manera tan directa a un equipo de su antigua cadena. “¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿quién da la orden de no grabarnos? Porque creo que hemos dado 14 años de nuestra vida”, argumentaba.

La de Paracuellos tildaba de “injusto” este trato por parte de Mediaset. Aunque la queja fue para el equipo de Socialité, la colaboradora dejaba claro que esta queja no iba contra ellos, sino contra la cadena en la que trabajan.

📺 Belén Esteban enfadada con sus excompañeros de Socialité tras ser ignorada por ellos antes del concierto de Lola Índigo pic.twitter.com/DrhQOfrIMz — El Gen TV (@ElGen_TV) June 14, 2025

“Quiero que lo grabe la gente. Qué injusto que os hayan prohibido que me grabéis a mí. He dado 14 años de mi vida, que he ganado mucho dinero, pero más han ganado ellos, Telecinco y la productora. Me parece tan feo”, exclamaba.

“Es tan feo que digáis que no me grabáis. Te pido perdón a ti y a tus compañeros, porque no tienes la culpa. ¡Qué hemos hecho los de Sálvame! He ganado mucho dinero, pero ellos han ganado tres o cuatro veces más que yo”, recalcaba.

A pesar de la escalada en la tensión, la contertulia quiso dejar bien claro que no tenía nada en contra con los reporteros. De hecho, no dudó en darles un abrazo, pidiéndoles disculpas y aclarando de nuevo que este enfado no iba con ellos. “No tenéis la culpa”, manifestaba.