Brutal enganchón entre Bárbara Rey y Ángela Portero en 'De viernes': "No estoy aquí para aguantar tonterías"

Bárbara Rey ha vuelto a la primera línea informativa tras publicar sus memorias. Más allá de sus confesiones sobre su aventura con el rey emérito, así como su encuentro con Adolfo Suárez (y que negó la secretaria del expresidente), la vedette vivió también otros amores. Precisamente por ello, ha vivido un tenso momento con Ángela Portero en De viernes.

En su visita al magacín producido por Mandarina, el equipo del programa recopilaba en un vídeo algunos de los amores que han pasado por su vida y sobre los cuales ha hablado en sus memorias.

No obstante, la actriz no ha nombrado a todos sus romances. Precisamente, eso era lo que comentaba Ángela Portero, quien echaba en falta nombres como los de Peret o Manuel Alejandro.

“Me refiero, tú hablas de mucha gente. Con los que están vivos, no dices los datos y los que están muertos, sí hablamos con tranquilidad. A excepción de aquellos con los que te hicieron fotos, casi todas propiciadas por ti, compinchada con algún fotógrafo”, comentaba la colaboradora.

Unas palabras que a Bárbara Rey no le sentaron nada bien. La vedette le lanzaba una dura réplica a la periodista. “Sí, yo me compincho mucho. Lo aprendí de tu marido”, le lanzó, provocando que la tensión subiese en el plató.

Bárbara Rey en 'De viernes'.

La artista insistía en que le han hecho muchas fotos robadas y no sólo a ella, sino también a sus hijos. “Yo no he tenido a nadie porque yo no he vendido ninguna exclusiva y eso lo sabe muy bien Chelo García Cortés”, expresaba.

Portero recordaba que, precisamente, uno de los paparazzi que le han fotografiado estaba presente en el plató. De hecho, la vedette le lanzó una amenaza, al señalar que si seguía por esa línea, iba a dejar de responder a sus preguntas.

Bárbara Rey y Ángela Portero en 'De viernes'.

“Ángela, cariño, no he venido dispuesta a discutir contigo y que me digas cosas que no puedes demostrar y que no son ciertas... Entonces, si sigues en este plan, me limitaré a no contestarte”, advertía.

“No me gustaría que fuera así porque tú sabes que yo soy híper amable, pero no me gustaría tener que llegar a ese límite porque quiero que sea una noche de júbilo, de paz y de alegría”, agregaba.

Bárbara Rey en 'De viernes'.

Portero insistía, aunque reformulando la pregunta, señalando si daría otros nombres si fuesen unas memorias póstumas. La vedette volvió a evadir la cuestión, llegando a ironizar. “Por ejemplo, el tuyo”, respondía. “No estoy aquí para aguantar tonterías”, dijo a modo de advertencia de nuevo.

Rey aprovechaba para lanzarle un dardo a Portero. “La mayoría de veces que te pones en esta tesitura, no le gustas a nadie. Y te lo digo porque eres una muy buena profesional”, expresaba.

La actriz señalaba que las afirmaciones de la periodista no eran correctas, dado que hay nombres que no ha dado de antiguos amores que ya no están con vida. “Peret es un hombre que está muerto, podría hablar de él perfectamente. Pero si solo he mantenido una amistad, no ha sido mi amante y no he creído conveniente ponerlo en el libro, no lo pongo”, argumentaba.