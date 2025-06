Forocoches irrumpe en pleno directo en 'Horizonte': envían pizzas al programa de Iker Jiménez y Carmen Porter

Cuatro adelantaba la noche de este jueves, 12 de junio, la emisión de Horizonte para abordar el terremoto político tras la dimisión de Santos Cerdán a raíz del informe de la UCO. El programa de Iker Jiménez contó en plató con la presencia del empresario Víctor de Aldama, que cargó nuevamente contra Pedro Sánchez.

Sin embargo, Forocoches volvió a hacer de las suyas sorprendiendo al espacio de Cuatro con un pedido a domicilio que dejó en shock tanto a los espectadores como a los presentadores. Tras una pausa de publicidad, la primera imagen que aparecía en pantalla era la de una pizza, robándole el protagonismo al tema que ocupaba la actualidad televisiva.

Entre risas, Carmen Porter expresaba que "esta noche puede pasar cualquier cosa". "Han llegado 7 u 8 pizzas, las ha traído un repartidor y ha dicho 'gracias por lo que estáis haciendo de parte de Forocoches", explicó Porter, que bromeó al decir que "no habían cenado".

Pese a que al principio se mostraron un poco confundidos por la situación, Iker Jiménez siguió la conversación con entusiasmo, asegurando que si Forocoches actúa es porque "es cumbre".

Cabe destacar que no es la primera vez que los usuarios del portal de internet se unen para mandar un mensaje, ya sea en un tono jocoso o crítico. Tiempo atrás, se ha podido ver desde mariachis en sedes de partidos políticos hasta finalistas para representar a España en Eurovisión.

Horizonte contó también con la entrevista de Víctor de Aldama en plató. El empresario volvió a arremeter contra Pedro Sánchez y la cúpula del PSOE, al hablar sobre los contratos públicos y los nuevos audios que han salido a la luz con Santos Cerdán. También metió por medio a Zapatero.

Aldama mostró su descontento por la actitud del presidente del Gobierno tras la rueda de prensa después de conocerse la última hora del Caso Koldo: "Me ha sorprendido que salga como que no se ha enterado de nada, que salga como que no sabe nada, que haya dicho que pide perdón a los españoles y que pide perdón al partido", explicaba.

En términos de audiencia, Horizonte marcó un 9,3% de share, en una noche cuyo rival directo era El objetivo de Ana Pastor. El programa de laSexta se conformó con el 5,6%. Y también hizo que Futuro imperfecto, de Buenafuente, cayera por debajo del doble dígito (9,1%) en La 1.