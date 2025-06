El método de Antonio Pagudo como actor que le conecta con Penélope Cruz: “Empezó de forma casual”

La serie Ladrones, una comedia, se estrena el próximo viernes en Disney+. Y para calentar motores antes de su lanzamiento, sus protagonistas, Antonio Pagudo y Álex González han acudido esta noche a El Hormiguero para darla a conocer.

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos habló de cómo “todos llevamos un sartenazo en la cabeza, unos más gordos y otros, menos. Pero los actores tenéis el sartenazo bien dado”. Tras esta reflexión, le preguntó en concreto a Antonio Pagudo por qué él necesita que cada personaje tenga un olor concreto.

“Bueno, no sé. Aquí te han hablado gente que hace playlist, ¿no? Gente que se prepara, pues yo qué sé, sintiendo. Pero a mí hay algo en el olor, el perfume, que empezó a aparecer en mis personajes de forma casual. No lo buscaba, yo no buscaba, pero de repente me regalaban un perfume y ese personaje se quedaba con aquello”, exponía el invitado.

“O había algo, alguna publicidad de estas que te regalan, y lo tienes ahí guardado, no sirve para nada, pero de repente un personaje aparece y adopta ese olor”, seguía exponiendo el que fuese Javi en La que se avecina.

En Ladrones interpreta a Julio, y con él encontró su olor de una manera bastante curiosa, mientras estaban grabando en Málaga, que fue la primera localización de la serie, que también se grabó en Madrid y República Dominicana. “A punto de abandonar ya la casa de Málaga, voy a una de las habitaciones que me habían dejado, y de repente encuentro un bote de colonia que era muy Julio”, aseguraba.

Álex González y Antonio Pagudo en 'El Hormiguero'.

“Muy este personaje, ¿sabes? Como muy bonito, y claro, lo abrí y olí. Y dije: este es el olor del personaje. Me puse un poquito y me bajé al set, a hacer la última secuencia de esa localización, y la gente empezó a reaccionar, ¿a qué hueles?”.

“Huele a Julio. Y eso te ayuda a meterte. Y no me lo llevé, pero sí que vacié un poquito, a nadie le importó. Y le hice una fotito para por si, de repente, necesito litros y litros de esa colonia”, reconocía.

Su método de trabajo puede resultar llamativo, pero no es nada que no se haya escuchado antes en El Hormiguero. Y es que en febrero de 2024, Penélope Cruz explicó que una forma con la que trabaja sus interpretaciones es con el olor, y por eso “no uso el mismo perfume en dos personajes”.