El chófer de autobús de Tarragona que revoluciona a su cita en 'First Dates': "Voy desnudo por casa y no soy fiel"

First Dates siempre sorprende con sus citas a ciegas. El popular dating show de Cuatro vuelve un día más con los solteros más atrevidos de nuestro país. En la emisión de este miércoles, Carlos Sobera conocería a uno de esos solteros que dejan huella por su paso en el programa.

"Me gusta España por su gastronomía, por su tiempo, su naturaleza y porque siempre hay una zona de cruising", se presentaba Pedro, un chófer de autobús de 54 años y procedente de Cunit (Tarragona).

"Soy naturista y voy desnudo por mi casa", confesaba. "Busco una relación abierta porque no me fío de poder ser fiel", comentaba sobre sus deseos de pareja, tras relatar de forma detallada todos sus gustos relacionados con la vida íntima.

La afortunada que iba a conocerle sería Daniela, una cocinera de 53 años y procedente de Pedralba (Valencia): "Me gustan las relaciones abiertas porque no me gusta la convivencia. Que cada uno viva en su casa, no me gustan los compromisos".

La primera impresión de la valenciana al ver a Pedro no fue de lo más positiva: "Cuando lo he visto, sinceramente, madre mía. Me esperaba alguien más alto y delgadito". "Es muy maja y tiene un físico muy bonito", opinaba, por su parte, el soltero de Tarragona.

Daniela, en 'First Dates'

"Busca una relación abierta porque piensa igual que yo", se alegraba Pedro al conocer, durante la cita, las intenciones de Daniela. "Tiene pinta de tener mala hostia, pero a mí me excita", añadía.

Posteriormente, la soltera le confesaba su sequía con los hombres: "En los últimos dos años, ninguna. Me gusta más experimentar. No he aprendido lo suficiente".

Momento de la cita entre Pedro y Daniela, en 'First Dates'

"Le gusta experimentar con cosas a las que la gente ve raras. Me conviene que me acompañe y así no voy sola", apuntaba sobre acudir a los locales de intercambio de pareja. "A mí, excepto el físico, me encanta como persona", señalaba Daniela sobre su cita de esta noche en First Dates.

Uno de los momentos cumbre de la cita sucedió con una pregunta de Pedro: "¿Te gusta a ti también el naturismo? Me gusta practicarlo". A lo que ella, respondió: "Vivo en el campo". Daniela había confundido términos, entre el naturismo y algo relacionado con la naturaleza.

Acto seguido, la soltera se extrañó: "¿A qué llamas naturismo?". "Hacer nudismo, ir desnudo", le explicaba Pedro. "Ay, no sabía que se llamaba así", se sorprendía ella.

"Madre mía, yo que pensaba en tener cuidado para no salir en TikTok y me ha salido la perla esta", se reía de si misma la de Valencia. "Ella sin ropa tiene que estar estupendísima", decía Pedro sobre el asunto del naturismo.

Decisión final de la cita entre Pedro y Daniela, en 'First Dates'

El buen rollo durante la cita fue claro. La decisión final estaba lista para sentencia. "Me gustaría tener una segunda cita, es una chica muy centrada y me gustaría conocerla más", comentaba el soltero de Tarragona.

"Os voy a dejar con la duda, un poquito", sorprendía Daniela sobre su respuesta ante la posibilidad de tener una segunda cita con Pedro. Acto seguido, sacó de su bolso unas esposas que no dudó en poner al soltero de Tarragona. Con algo de intriga, propuso dos opciones: "Te la puedo amarrar a la silla o me las pongo yo".

Finalmente, también se colocaba las esposas y era su manera de decir que sí a una segunda cita: "Quedan cosas por conocer". "Me encanta que me esposes y que lo hagas en otro sitio", finalizaba Pedro su encuentro en First Dates.