Pilar, la concursante más veterana, roza el bote en otra noche de récord para 'Cifras y Letras': máximo histórico (7,2%)

La participante se asegura la permanencia una entrega más en el programa de La 2, que no tiene techo e hizo su mejor cuota de la temporada este lunes.

Es imposible saber dónde está el techo de Cifras y Letras. Este lunes, 9 de junio, el concurso presentado por Aitor Albizua hizo máximo de cuota de pantalla, con un 7,2% y 794.000 espectadores.

En cuanto a seguidores, solo el pasado 26 de mayo, el programa de La 2 sobrepasó los 800.000, barrera que está bordeando en las últimas entregas. Vistos los datos, no parece un objetivo difícil de alcanzar. Este lunes, su minuto más visto casi supera el millón de espectadores, subiendo al 8,4% de share.

Mientras tanto, en el formato que produce Atomis Media-Prime Time Media AIE, sigue dándolo todo Pilar, la concursante más veterana. "Dedicada a los nietos y a los hijos, una profesión de la que no te jubilas nunca", la mujer es una fan de la música clásica y acumuló 900 euros en la entrega pasada, su primer programa.

"Comenzamos como siempre, dándole la bienvenida a nuestra campeona, a Pilar, de Ávila", le saludó Albizua este lunes, en el que era el segundo programa de la señora. "Menudo programón nos diste. ¿Hoy qué? ¿A por más?".

"A ver los nervios qué tal se portan", advertía Pilar, y Aitor no daba crédito: "Pero, ¿estás nerviosa?". "No, estoy tranquila, por eso digo que a ver qué tal hoy, a ver si lo de ayer iban a ser los nervios", bromeó la participante de Cifras y Letras.

Pilar está en forma. El pulsador igual ya no tanto. #CifrasYLetras pic.twitter.com/SNCgMvSWvb — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) June 9, 2025

Pilar no defraudó y llegó a la ronda final, imponiéndose a Gabriel. "¿Esperabas hoy también estar aquí?", quiso saber el también presentador de La familia de la tele. "Pues no, veía a la gente mucho más lista que yo y estaba un poco acomplejada", reconocía.

"Pero se nota mucho que has jugado a Cifras y Letras, ¿eh?", insistía el comunicador vasco. La mujer le restaba importancia a la proeza: "No es que sea inteligente, es que he practicado mucho". "Bueno, tenemos un bote de la leche, ¿qué harías con él?", prosiguió Aitor.

"Un crucero para toda la familia, no sé si por el Báltico o por los Fiordos", contestó la concursante. "Yo me apunto a cualquiera si me invitas", bromeó el conductor. Así, Pilar volvió a cumplir en el espacio de la cadena pública, quedándose a tan solo un paso de ganar el bote: en la ronda final, acumuló 2.400 euros y volverá este martes.