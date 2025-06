Nuevo cambio de planes con 'La Promesa': TVE recula y emitirá capítulo de su serie estrella este miércoles

Los seguidores de La Promesa tienen que poner especial atención para saber a qué hora arranca su serie favorita o incluso si habrá capítulo ese día. De cara a este miércoles, 11 de junio, Televisión Española recula y sí emitirá el episodio que estaba previsto, después de que la cadena anunciase otros planes la semana pasada.

Inicialmente, su hueco lo iba a ocupar el Eslovaquia-España del Campeonato de Fútbol de Europa Sub-21. Sin embargo, la Corporación se ha echado para atrás y los espectadores podrán ver la ficción de Bambú Producciones este miércoles.

El fútbol de la Selección española 'mini' se traslada a La 2 y RTVE Play, a partir de las 18:00 horas, lo que obliga a reestructurar su parrilla de tarde. Se desconoce qué ocurrirá con Malas Lenguas, pues el magacín empieza a las 19:00 y se extiende a las 21:00 horas. El ente puede optar por una versión reducida o por dar descanso ese día a Jesús Cintora y los suyos.

Así las cosas, el miércoles se mantiene la programación vespertina de La 1. Tras La familia de la tele, la pública ofrecerá Valle Salvaje y después La Promesa, para luego rematar la tarde con nuevas entregas de El Cazador Stars y Aquí la tierra.

Con este cambio de estrategia, TVE demuestra que no quiere poner en juego ni una décima de su ficción estrella. La Promesa ha aguantado bien el tipo a la incertidumbre horaria que provocó la llegada del programa de María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, que después sufrió un recorte horario al cancelarse su segunda parte.

Atención #promisers: mañana SÍ habrá emisión de #LaPromesa 👏😍



Os esperamos a partir de las 18h en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/TcvmQiTk1t — La Promesa (@lapromesa_tve) June 10, 2025

La tira diaria de época alcanzó este lunes, 9 de junio, un 14,2% de cuota de pantalla, rozando el millón de espectadores. De hecho, cerró mayo con su mejor share histórico, con un 14,4%, congregando una media de 1.012.000 seguidores. En junio, promedia un 13,6% y 952.000 fieles.

En declaraciones exclusivas para BLUPER, Ramón Campos, CEO de Bambú y 'padre' de ambas series de tarde La 1, se pronunció sobre el mareo de horarios: "Yo produzco y ellos programan, y así me ha ido bien en mi vida profesional. Si a mí me dejan producir mis series, yo no les puedo decir cómo programar".

"Ahora, si me voy a datos objetivos, sí es cierto que las series están sufriendo algo que pasa en todas las cadenas", explicó, añadiendo: "Cuando llega un programa nuevo, una apuesta tan fuerte como la que estaba haciendo TVE con La familia de la tele, ha habido movimiento de duración y de horario. Hemos cambiado de horario cuatro o cinco veces".

"Las series diarias tienen que acostumbrar al público a una hora y una cadena. Cuando esa costumbre se la rompes al espectador, éste puede acabar yéndose a RTVE Play", dijo Campos. "RTVE ha hecho lo que tenía que hacer. Una vez haces esa apuesta, tienes que intentar manejarla de la mejor forma posible para intentar salvarla".