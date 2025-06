María Galiana, Herminia en 'Cuéntame cómo pasó', se sincera ante Sonsoles: "Perder un hijo se supera teniendo más"

A sus 90 años, María Galiana sigue siendo uno de los rostros más queridos de la televisión en España. Aunque muchos la identifican como la entrañable Herminia de Cuéntame cómo pasó, entrada tardía en el mundo de la interpretación, la sevillana ha logrado compaginar su vocación docente con el amor por los escenarios. , María Galiana sigue siendo uno de losen España. Aunque muchos la identifican como la entrañable Herminia de Cuéntame cómo pasó, la vida de esta sevillana va mucho más allá de la ficción . Con una carrera como profesora y una, la sevillana ha logrado compaginar su vocación docente con el amor por los escenarios.

Y ahora Sonsoles, donde frente a Sonsoles Ónega habló sin filtros sobre su carrera, la maternidad, el paso del tiempo y una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la Este martes la actriz visitó el plató dedonde frente a Sonsoles Ónega habló sin filtros sobre su carrera, la maternidad, el paso del tiempo y una de lasde su vida: la muerte de uno de sus hijos cuando apenas era un bebé

Perdí uno más por muerte súbita del lactante. Fue mi marido, Rafael, quien lo encontró sin vida en la cuna tras bañarlo y darle de comer. "Tuve seis hijos muy seguidos.. Fue mi marido, Rafael, quien lotras bañarlo y darle de comer. Me lo dijo mientras se levantaba de la siesta . Fue aquí, en Madrid", relató con total sinceridad, pero sin esconder la emoción.

Sonsoles no pudo evitar preguntarle: "¿Se puede superar algo así?". Galiana fue rotunda: "Sí, se supera teniendo más hijos. Después de él nacieron cuatro más", dijo ante las cámaras de Antena 3.

La ganadora de un Goya también reflexionó sobre cómo han cambiado los tiempos. "Hoy todo se ve de otra manera. Nunca nos planteamos comprar una casa y no pasaba nada. No teníamos coche y cuando lo tuvimos fue de tercera o cuarta mano. De vez en cuando hacíamos un viaje", recordó. Y añadió que pasó años sin dormir bien criando a varios hijos a la vez. "Pero no lo considero una heroicidad", sentenció.

Sonsoles Ónega y María Galiana. 'Y ahora Sonsoles'.

Aunque siempre ha estado ligada al mundo del arte, Galiana asegura que su verdadera pasión fue la enseñanza. Mientras daba clases en institutos, aprovechaba su tiempo libre para actuar. El cine llegó tarde, pero con fuerza: en 1999 ganó un Goya por Solas, y poco después se convirtió en Herminia, el personaje que la consagró en la televisión nacional.