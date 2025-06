Nacho Duato apunta a Melody: "No basta con que te crezcan los pechos y maquillarte, hay que cambiar por dentro"

Después de 15 años fuera de los escenarios, Nacho Duato vuelve a la escena española. El teatro Albéniz será el lugar escogido en el que el coreógrafo y bailarín presente Cantus, su nueva creación. Durante los últimos años, el valenciano se ha posicionado como una de las voces más críticas del espectáculo en nuestro país y no es de extrañar que opine sobre ciertos personajes, entre ellos Melody.

Lo cierto es que la sevillana no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Tras su participación en El Hormiguero y su cancelación in extremis al GP de Aragón de MotoGP por motivos médicos, la de Dos Hermanas sigue generando ciertas críticas.

"No puedes ir diciendo 'soy una diva', no sé qué y hablar de ti, de ti, de ti cuando estamos viendo temas como los conflictos en Gaza, no está bien. Melody se ha equivocado, tendría que haber incluido más otras cosas", explicó el coreógrafo ante Sonsoles Ónega.

El bailarín no se quedó ahí, sino que fue más allá con su crítica: "No es suficiente que te crezcan los pechos poniéndote unas botas y maquillarte, hay que crecer por dentro", sentenció. Además, también pidió "un poco introspección, de autocrítica y pensar las cosas".

Nacho Duato lo tiene claro: "Melody debería haber incluido problemas de hoy en día" tales como la situación de Gaza. Sin embargo, no dudó en apuntar a que se trata de un tema de edad: "A medida que te haces mayor se aprende de las cosas", sentenció.

Sonsoles Ónega y Nacho Duato. 'Y ahora Sonsoles'.

Esta no es la primera vez que el valenciano habla de Melody. Hace unos días lanzó una crítica más hacia la sevillana: "No tengo nada contra Melody. Es una chica que me cae muy bien y es entrañable. Pero, claro, a lo mejor no es tan valiente y poderosa", señalaba en los platós de Telecinco.

También ha utilizado sus redes sociales para apuntar a la de Dos Hermanas: "Si hubieras ganado, no te hubieras ido a tu casa una semana. Tienes que reconocer que quedaste en una mala posición. No es tu culpa, quizá la de todos tus asesores. Esa Diva es una canción muy antigua. No te enfades y acepta que no funcionó", pronunció el valenciano en un vídeo publicado en su Instagram.

Nacho Duato es considerado uno de los coreógrafos más influyentes de la danza contemporánea a nivel internacional y nacional. Con un estilo fusionado de técnica clásica y sensibilidad moderna, así como un enfoque profundamente musical y poético, ha conseguido destacar.

Además de brillar en los escenarios, su romance con Miguel Bosé fue uno de los más sonados de la época. Ambos se enamoraron a finales de los 70, pero su separación llegaría un poco después.

Tal y como le confesó a Sonsoles Ónega, Nacho Duato y Miguel Bosé ya no mantienen relación. "Estamos reñidos, pero todo se arreglará… porque él es un amor", aseguró el coreógrafo, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con quien fue uno de sus grandes amores.

"Ni él murió de amor por mí, ni yo por él. Éramos muy guapos y juntos dábamos una imagen fantástica. Lo nuestro fue algo muy epidérmico… pero me sigue encantando Miguel", añadió ante las cámaras de Antena 3, dejando claro que, pese al paso del tiempo, el cariño y la admiración siguen intactos.