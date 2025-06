Jordi González habla por primera vez en Telecinco tras su enfermedad: "Voy a presentar un programa en septiembre"

Jordi González está de vuelta. Tras su última aparición en una entrevista en TV3, el presentador catalán sorprendía a la audiencia de Telecinco y realizaba una llamada en directo en Tardear, el magacín vespertino de Mediaset.

A través del teléfono de Belén Rodríguez, amiga del que fuera presentador de La Noria, los presentadores Frank Blanco y Verónica Dulanto pudieron conversar con él. "¿Qué tal familia? Buenas tardes, ¿cómo estáis?", saludaba Jordi González.

"Estás mejor que nunca, quién lo diría", le decía Blanco al comunicador que recientemente estuvo a punto de morir durante un viaje a Colombia. González tiene una traqueotomía y perdió la voz y, además, tuvo que aprender a hablar.

"Una cura de sueño de tres semanas en coma y no hables durante dos meses. Vas a mejorar la piel y la voz", explicaba, con detalles, el presentador sobre su grave enfermedad. "No practico actividades de riesgo, qué me iba a imaginar algo así", añadía.

"Tu aspecto es como si no te hubiera pasado nada. Por dentro también estas así o todavía estás arrastrando lo que te ha pasado", le comentaba Blanco. "Se nota mucho la cicatriz en el cuello. Físicamente, estoy mejor. Anímicamente, muy bien, y espiritualmente mejor que nunca. Cambian las prioridades de tu vida", explicaba el presentador de D Corazón o Lazos de sangre.

Jordi González, al teléfono, en 'Tardear'

"Mi prioridad es cuidarme y tengo que comer bien, equilibradamente y a las horas. También, el volver a caminar y evitar situaciones tensas. No sé si podría ahora moderar un debate como los que hacía en Telecinco", remarcaba.

"¿Hay fecha para tu vuelta a la tele?, le preguntaba directamente Blanco. "Sí, en septiembre. Yo sé donde pero tú no lo puedes saber, si tú me cuentas un secreto no lo diré nunca", aclaraba el concuctor de formatos como Gran Hermano Dúo o Gran Hermano VIP.

"Es un proyecto que a mí me entusiasma e ilusiona. Voy a hacer algo que hace mucho tiempo que no hago, que es dirigir un programa, además de presentarlo", desvelaba el presentador la primicia sobre su futuro profesional.

"Oye, Jordi. ¿Sabes qué nos ilusionaría a nosotros muchísimo?", le decía Verónica Dulanto al entrevistado. "Mientras llega ese proyecto, que vengas un día a vernos. Si te dejan", le invitaba la presentadora al plató de Tardear.

"Posible es siempre que esté bien acondicionado. Si me ponéis la temperatura a 20 o 21 grados, voy", respondía González. "Aquí tenemos de la mejor luz que se puede tener", añadía Belén Ro.

"Ya lo veo, ya lo veo. Bueno, la de TV3 tampoco está mal", señalaba Jordi que el fin de semana visitó uno de los programas de la televisión catalana. Quizás un guiño a su más inmediato futuro profesional.

Este sábado, Jordi González se sentaba en Col·lapse, en la que era su primera aparición en televisión tras estar a punto de morir por una bacteria.

"Has preferido venir aquí, a Col·lapse, a la televisión pública sin cobrar ni un duro", aplaudió Ricard Ustrell, presentador de la autonómica catalana. Jordi lo corroboraba: "Naturalmente. Me han ofrecido 30.000 euros para hacer una entrevista en una tele privada".