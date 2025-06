Gema López no duda y carga contra Isabel Pantoja en pleno directo: "Sigue debiendo dinero, pero continúa haciendo su vida"

La romería más esperada del año ha vuelto a reunir a millones de fieles entre pinos, sevillanas y palmas. Pero entre la multitud, hay un personaje que no ha pasado desapercibido: Isabel Pantoja.

De acuerdo con Espejo Público, la tonadillera, quien pasó varios años sin acudir a la celebración, disfrutó con su círculo más cercano, entre los que se encuentra su sobrina Anabel Pantoja. Aunque intentó pasar desapercibida, prueba de ello es la escasa presencia de imágenes en los medios de comunicación, su presencia no pasó inadvertida.

Según informaron en La Roca, la sevillana llevaba ya varios días instalada en su casa del Rocío, lo que ha vuelto a reavivar los rumores sobre el futuro de la vivienda. "Esa casa está como aval para la deuda que tiene con Hacienda, y a lo que ha ido es a vaciarla", explicó Pilar Vidal durante la última emisión del magacín de laSexta.

De acuerdo a diferentes medios de comunicación, durante los últimos años la sevillana habría sumado un adeudo a Hacienda de millones de euros. "La casa no la quiere vender, y no avala nada porque no está registrada a su nombre", dijo ante los colaboradores del programa. La polémica creció con la intervención de Gema López, quien no dudó en señalar a la tonadillera.

Desde Espejo Público, programa de Antena 3, quisieron hacerse eco de ello e ir más allá. Para ello contaron con la participación de Anabel Gil, quien contradijo esta versión, asegurando tener documentación que demuestra que la casa no está a nombre de Isabel Pantoja.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Espejo Público'.

"Siempre nos quieren vender el relato de la venta de Cantora, que se lleva anunciando desde que yo era pequeña, y de la casa del Rocío. Lo que se quiere contar es que con todas estas ventas le va a servir de aval para todas sus deudas", dijo la presentadora.

Además, añadió que la vivienda estaba a nombre de la madre de la tonadillera, pero "nunca se puso a nombre de Isabel porque es una manera de que Hacienda nunca se la cogiera. Aquí había cierta intención en no cambiar la titularidad", agregó.

Su participación continuó. "Esta casa forma parte de la dinámica de Isabel Pantoja que al tener propiedades y no estar a su nombre, recurre a un aval para pagar a Hacienda. El caso es que sigue debiendo dinero, las casas siguen estando ahí y ella haciendo su vida", sentenció.

Pero eso no fue todo. Durante el programa también se recordó que esa misma vivienda fue la que Pantoja quiso destinar para ayudar a su hijo Kiko Rivera durante su etapa más complicada con las drogas. Sin embargo, fue el mismo Kiko Rivera quien confirmó que la tonadillera solamente acudió a la vivienda para cambiar las cortinas.