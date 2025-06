‘Esa diva’ de Melody llega a ‘Tu cara me suena’: el momentazo que se vivió en el plató con todos entregados

Esa diva de Melody ha llegado a Tu cara me suena. De momento, no porque el pulsador haya decidido que algún concursante la imite, sino por un error de Lolita Flores a la hora de hacer la valoración de Melani.

La joven cantante valenciana se metió en la piel de Jean Baptiste Maunier en una escena de la película Los chicos del coro, algo que ya emocionó a Lolita durante la actuación. Por ello, la hija de La Faraona le dio un 11.

“Te lo he dicho antes. Las cosas a veces muy pequeñas llegan al corazón, y tú has sido uy grande hoy. No te he dado el 12 hoy porque hay que valorar otras cosas”, explicaba la jueza, que acabó dando su máxima puntuación esta vez a Esperansa Grasia.

Lolita estaba hablando muy lento, y por ello, Àngel Llàcer le metió un poco de caña: “Qué te ha pasado, que se te han acabado las pilas”, le reprochaba el presidente del jurado. “Que a estas horas de la noche me salen los 67 años”, se justificaba Lolita.

Con rapidez, Lolita también señaló el cansancio de Bertín, “que parece Raimundo Amador. Es de pata negra”. Y, aprovechando sus propias palabras, Flores le dijo a Melani: “Eres pata negra, pero no de la de Melody, la del jamón serrano del bueno. Esa eres tú, Melody”.

El jurado de 'TCMS' durante la valoración de Melani.

“¿Melody le has dicho?”, le preguntaban sus compañeros. “¡Perdón!”, decía Lolita Flores, que rompía a reír. Y todo el público y los concursantes se arrancaron a cantar: “¡Una diva es valiente, poderosa!”. “¡Le he dicho Melody!”, seguía riendo Lolita, que para pasar página tocó su pulsador y todo el público se puso a bailar.

De momento, Esa diva no se ha imitado en Tu cara me suena, pero no hay puertas cerradas al respecto. Laia Vidal explicó a BLUPER en ese sentido que es un número que tiene muchas papeletas para ser replicado, porque es muy televisivo y tiene ingredientes atractivos como cambio de vestuario, pero que “todo puede ser, posibilidades habría”.

La ganadora de la gala fue Esperansa Grasia, con su imitación de Vaiana, de la película homónima de Disney. Consiguió poner de acuerdo a jurado y público, pues ambos le otorgaron la máxima puntuación.

En la próxima gala, Yenesi hará de las Sex Bomb con tres amigas, Manu Baqueiro emulará a C. Tangana, y Mikel Herzog Jr. a Pintingo. Ana Guerra se meterá en la piel de Jasmin y traerá a un amigo para hacer de Aladdín, Goyo Jiménez imitará a Peret, Bertín Osborne hará de Mojinos Escozíos y Gisela emulará a Pedro Capó. Melani, por su parte, será Shakira, y Esperansa Grasia se convertirá en Connie Francis.