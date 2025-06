Un soltero de Ourense, muy indignado con su cita en 'First Dates': "Lo peor para un gallego es casarse con una gallega"

First Dates finaliza su semana con una entrega de lo más interesante. El popular dating show sigue fuerte en Cuatro y ya son miles los solteros que han pasado por el restaurante más famoso de la tele. Esta noche, Carlos Sobera conocería a un soltero muy peculiar.

"Soy un hombre muy positivo con la vida. En cualquier ámbito parece que tengo un dios que me está cuidando", se presentaba Abel Jorge, de 66 años y procedente de Ourense. "No me he tomado las cosas muy en serio en la vida. Soy muy disfrutón", añadía el comercial jubilado.

"Mira si soy romántico que cuando veo una película para adultos, me quedo hasta el final a ver si se casan. Y siempre me han defraudado", bromeaba Jorge en el programa.

"Puede que sea egoísta por mi parte. A lo mejor, la otra persona no lo entiende así. En Galicia, me cuestan mucho encontrarlas", apuntaba al decir que no quiere compartir vida con una mujer las 24 horas del día.

La afortunada que iba a conocerle sería Asun, de 62 años y procedente de A Coruña: "Me considero una gallega de raíces profundas". "Está de buen ver, no tiene desperdicio", opinaba, nada más ver a su cita de esta noche en First Dates.

Jorge, en 'First Dates'

"Que Jorge sea gallego me alegra. Es de una zona cercana y podemos entendernos mejor"; señalaba. "Es una ventaja porque me puede dedicar más tiempo", decía al conocer que Jorge es jubilado. Por el momento, ella estaba fascinada.

"No estoy para irme a las 8 para hacerle la cena", no dudaba en expresarse el de Ourense. "Si surge un viaje o cualquier cosa, si ella tiene que trabajar pues me limita mucho. No me vine abajo, pero bueno. Vamos a conocerla", asentía, preocupado.

Asun, en 'First Dates'

"Lo peor que le puede pasar a un gallego es casarse con una gallega", sentenciaba directamente el soltero a Asun. "Los gallegos, como decimos, llevamos mucha retranca. Nunca sabe si suben o bajan, pero sabemos donde pisamos", decía ella.

"Ahora mismo, la mentalidad gallega...conmigo no", opinaba, sin filtros, el de Ourense. "Creo que tenemos compatibilidad con lo que hemos charlado", se mostraba Asun muy optimista durante la cena. Nada más lejos de la realidad.

Momento de la cita entre Jorge y Asun, en 'First Dates'

"No quería conocer a ninguna gallega, a ninguna", incídía de nuevo. Asun buscaba un príncipe como pareja y Jorge no entendía muy bien ese concepto: "Que me defina ella qué es un príncipe. Es algo muy ambiguo. Quieres que tenga propiedades, que sea rico o no sé. No te dice nada, se va por la tangente".

"Estaba en la cena, hablando tan alto que solo se le escucha a ella en todo el salón. Le iba a decir que bajara el volumen. Joder, qué me habéis traído aquí...", criticaba Jorge el elevado tono que empleaba Asun para comunicarse durante la cita.

"Estaba hablando con ella y estaba alucinando", decía el soltero de Galicia. "Es una mujer encantadora pero no es mi tipo de mujer, evidentemente, confesaba también. La decisión final estaba lista para sentencia.

"Tendría una segunda cita porque pasó muy rápido la cena y fluyó la cosa en la conversación", decía Asun sobre el encuentro. "Yo no tendría una segunda cita como pareja ni para buscar el amor", zanjaba Jorge, sin rodeos, su cita en First Dates.