Muere Loli, la mujer con cáncer terminal que buscó el amor en 'First Dates' y dio una lección de vida en 'El diario de Jorge'

Noticia triste la que ha trascendido en las últimas horas. Loli Sánchez, la mujer con cáncer terminal que emocionó a la audiencia tras su paso por varios programas de televisión, ha fallecido.

Así lo ha confirmado su familia más cercana a través de redes sociales. Su madre, su hermana y uno de sus dos hijos se han despedido de ella con palabras muy cariñosas. "Vuelta alto. No sé que voy a hacer sin ti", escribía su hermana, mientras que su hijo escribe: "Te voy a llevar conmigo toda mi vida, pase lo que pase".

Era allí donde Loli compartía su lucha contra la enfermedad. Y siempre desde el optimismo. En los últimos días, la preocupación sobre su estado de salud había aumentado.

"He hablado tanto que no hay nada más que decir. Se termina. Espero que me entiendas bien y me respetéis. Gracias", escribía hace cinco días, a modo de despedida, en su cuenta de TikTok. Era seguida por casi 100.000 seguidores.

Loli Sánchez se dio a conocer en El diario de Jorge a finales de agosto del año pasado. En el plató del talk show de Jorge Javier dio toda una lección de vida. Loli contó, sin paños calientes, que estaba "peleando por su vida" al explicar que dos años atrás, le habían diagnosticado un cáncer avanzado de útero: "Está en fase 4B. Cáncer metastásico".

"No me voy a curar, me lo han dicho. Pero yo digo: 'Eso es lo que dicen los médicos, otra cosa es que pase", reconoció, desvelando que la enfermedad se complicó por un diagnóstico tardío.

"Yo siempre tuve la menstruación ordenada y, de repente, mal. Fui a una clínica muy prestigiosa de Barcelona que no puedo nombrar. Estuve yendo año y medio, y me decían que era la menopausia. Un día me hice una biopsia y el doctor me dijo que tenía células cancerígenas en el útero", relató a Jorge Javier.

Loli contó que prefirió llevar la enfermedad en silencio hasta que le diesen cita para la operación. Los peores presagios se confirmaron en el hospital, cuando los médicos le dijeron que tenía "un cáncer tan grande" que no se podía tratar. Y le dieron dos opciones: "Quimioterapia toda la vida o hasta que tú quieras parar".

Pese al devastador diagnóstico, Loli nunca perdió la esperanza. "Tenemos que divertirnos, disfrutar y no tener miedo", dijo, quitándose la peluca que cubría la cabeza. Y Jorge Javier, emocionado, cerró la entrevista invitándola de nuevo al programa. "Nos vemos el año que viene".

Su visita a 'First Dates'

Loli volvía a colarse en las casas de los espectadores meses más tarde, al acudir a First Dates para buscar a un "novio eterno", en una entrega que se emitió en febrero de este año. Carlos Sobera se quedó impresionado por su valentía, al ver que la enfermedad no era ningún impedimento para que ella disfrutara, al máximo, de la vida.

"Le pregunté al médico si me iba a morir, y me dijo hace seis meses que arreglara las cosas con mis dos hijos porque me quedaban menos de seis años de vida", confesó, muy valiente, a Carlos Sobera.

Loli buscó el amor en 'First Dates'.

"Aparentemente estoy bien, pero se ve que no. No creo que vaya a vivir solo dos años más, pero la realidad es la que es. Pero no me voy a morir", decía.

Loli no tuvo suerte, porque Josep, el hombre con el que compartió mantel, no quiso tener una segunda cita porque "está buscando otro perfil de hombre". Aunque a ella tampoco le gustó: "Me gustan los hombres más jóvenes que yo".

Semanas después, a finales de marzo, Loli también aparecía en Y ahora Sonsoles. "Yo no tengo nunca mala cara, ni aunque me esté muriendo literalmente. Hace tres años que me dijeron que tenía un cáncer que no me iba a curar nunca. Estoy en tratamiento pero desde siempre he tenido claro que no me curaría", dijo en el programa Sonsoles.

Al magacín de Antena 3 también acudió para encontrar el amor. "Necesitaría un chivo joven, de 30 a 45 años. Deportista, cuidado y que cobre su dinero porque yo necesito salir y viajar", pidió.