Inés Hernand, muy crítica con Paloma San Basilio por sus declaraciones sobre Eurovisión: "Los artistas no van por la cara"

Ahora que parece que las aguas se vuelven a calmar respecto a Eurovisión, La familia de la tele ha vuelto a la carga. El programa vespertino de La 1 ha abordado unas críticas declaraciones de Paloma San Basilio, representante de España en 1985, sobre el festival en la actualidad.

"Sinceramente, estaba fuera y no estaba muy metida en la historia. Me imagino que cada vez está todo más complejo y más complicado", señalaba la cantante, al ser preguntada en un photocall sobre la actuación de Melody y la polémica posterior.

Según San Basilio, el certamen de la EBU-UER cada vez está "más adulterado" y es "más tóxico", ya que "el talento y la música van siendo menos importantes". "Yo soy experta en Eurovisión. Eurovisión no es música, es política y trapicheo. Fundamentalmente, una comida de coco para la mayor parte de la gente".

Con todo, Paloma no se arrepiente de haber participado, pero "ahora mismo la música está en un plano secundario". A su juicio, no es de recibo que no haya músicos sobre el escenario, pues la organización suprimió la orquesta en directo en 1999.

Desde entonces, se utilizan bases musicales y los únicos sonidos en vivo que están permitidos son la voz principal, los coros y algún instrumento, siempre y cuando no estén conectados. Como en la última edición, en el caso del italiano Lucio Corsi y su armónica.

Inés Hernand, presentadora de 'La familia de la tele'. RTVE

"Es un producto audiovisual tremendo, con una tecnología audiovisual maravillosa", zanjaba la artista. Acto seguido, el formato de La Osa Producciones Audiovisuales ha recordado su actuación con La fiesta terminó, hace 40 años. España quedó decimocuarta.

Tras ofrecer el vídeo, Inés Hernand le ha lanzado un reproche a la abanderada española de 1985: "Paloma, has echado a volar, vaya ratuela. La tía fue a Eurovisión, pero es politiqueo. Hombre, cariño, pues ni una cosa ni la otra".

"Eurovisión es un festival de música le pese a quien le pese, mantiene una calidad artística de toda la gente que va con muchísimo talento, y obviamente habrá otros intereses que lo secunden. Los artistas no van por la cara", ha comentado Inés.

La opinión de María Patiño iba en la misma línea: "Cuando eres una artista consagrada, probablemente tengas que tener en cuenta la cantidad de artistas que se dedican a la música y quieren encontrar una oportunidad de subirse al escenario. Guste o no guste, uno de esos grandes escenarios es Eurovisión. Paloma San Basilio ya tiene una carrera hecha".