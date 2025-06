La vida actual de Verónica Romero tras triunfar en 'Operación Triunfo 1': "Me aislaron de mi carrera musical"

Después de las últimas confesiones de Nuria Fergó en Madres: desde el corazón, el programa de entrevistas presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y producido por Tesseo, varias de sus compañeras de Operación Triunfo han querido apoyarla.

En este sentido, Mireia Montávez visitaba Tardear, el pasado martes, y Verónica Romero haría lo mismo en la emisión de este miércoles. "Cuando se meten las parejas es difícil, no suele funcionar", apuntaba la artista sobre que José Manuel Maíz fuese representante de Fergó.

"Tú también tuviste una mala experiencia tras salir de Operación Triunfo", recordaba el presentador Frank Blanco a Verónica Romero, presente en plató. "Están las luces y las sombras. La luz es todo lo bonito que vivimos y todo el público que se volcó con nosotros", relataba la cantante.

"Cada uno de los compañeros hemos tenido nuestros momentos. Yo, personalmente, fue un momento complicado. Dentro de la academia estábamos bien y protegidos. Al salir, con la management te das cuenta de que es un mundo totalmente paralelo", confesaba en el magacine de Telecinco.

"Nos tenían en una postacademia, que está muy bien, a todos allí. El problema es que yo fui la única que firmó con una multinacional, de la cual nadie me dijo que no tenía discográfica. Yo no tenía nada, estaba allí encerrada. Dónde iba yo, no sabía salir sola en Barcelona. Preguntaba: '¿y mi carrera?'", explicaba, con lujo de detalles, la de Elche.

Verónica Romero, en 'Tardear'

"Aquello fue tan grande que a muchas personas, incluidos nosotros y la organización, se les fue un poquito. Entraban muchos egos y muchas cosas. Me decían: 'tú no te merecías ganar o ser finalista'", hablaba sin reparo la cantante.

"Nunca he sido una persona conflictiva, pero preguntaba por qué no aparecía en el merchandising. Ahí, en ese momento, me decían los trabajadores de la discográfica: 'tienes una flor en el culo'", denunciaba Verónica Romero cómo fue su etapa tras salir de la academia de Operación Triunfo.

"¿Te minó la confianza?", le preguntaba Verónica Dulanto. "Tuve que hacer mucho trabajo y no ceder en lo que digan los demás de mí. Entiendes y piensas que las personas que llevan tu carrera saben, pero no. No sé que contrato firmé", señalaba también.

"O firmas el contrato, a mitad del programa, o sales. Era complicado que la familia entrara y mis padres tuvieron varios encuentros y fue triste verlo. "¿Estás diciendo que te aislaban?", quería aclarar Frank Blanco.

"No lo sé. Me aislaban de mi carrera y de mis posibilidades, pienso que sí. Podría haber dado más. Mi padre quería luchar por su hija y el trato fue malo", se abría en canal.

"Hace muchos años que yo lo sané y no quiero vivir en el rencor. Fue un aprendizaje de vida vital para salir adelante", zanjaba el debate. Posteriormente, anunciaba que iba a sacar, a final de junio, una nueva canción Muévete al ritmo con Fernando Moreno, DJ que hizo Potra Salvaje.