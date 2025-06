Joaquín Prat se sincera como nunca por una razón de peso: "Para saber quiénes somos, hay que saber de dónde venimos"

Vamos a ver es uno de los magacines que forman parte de la parrilla televisiva de Telecinco. El formato está liderado por el presentador Joaquín Prat junto a Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro, esta última encargada del club social.

Entre los temas del día, se trataron temas relacionados con Ana Julia Quezada y Patricia Ramírez, la condena de los hermanos de Carlo Costanzia o la problemática que viven los vecinos de Moraña (Pontevedra).

Pero, la emisión de este martes iba a concluir de una manera poco habitual para los espectadores de Mediaset. De esta manera, Prat se dirigía a la audiencia del programa con un claro mensaje: "Hoy, les voy a robar un minuto de su tiempo".

"Lo voy a hacer para hablarles de mi padre. Hoy hace 30 años que falleció Joaquín Prat Carrera, para mí, mi padre, una figura esencial en mi vida y para ustedes locutor de Apúntate cinco, Ustedes son formidables, Tiempo de Juego o el presentador de Galas del sábado, Un millón para el mejor, El precio justo...

Visiblemente emocionado, Joaquín Prat también lanzaba una importante reflexión sobre la vida: "Siempre he pensado que para saber realmente quiénes somos, hay que saber de dónde venimos y honrar la memoria de aquellos que nos dieron la vida".

Joaquín Prat y una imagen de su padre, en 'Vamos a ver'

"¿Cómo honro yo hoy los 30 años del fallecimiento de mi padre? Pues llevando a rajatabla aquello que me inculcó; el respeto a la gente, venga de donde venga, sea quién sea porque de todos podemos aprender algo valioso. La honestidad, la que intento poner encima de la mesa cada vez que tengo el privilegio de sentarme en este programa".

Por último, otro de los valores que ha aprendido de él es "la pasión, que es la palabra más bonita que hay en este idioma y que tiene que estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. 30 años y parece que fue ayer. Yo siempre seré el hijo de Joaquín Prat, siempre...y bien orgulloso que estoy de ser hijo de mi padre. Hasta siempre, papá".

Tras finalizar sus emotivas palabras, sus compañeros de programa se fundieron en un aplauso unánime. "Él estará súper orgulloso de ti", se escuchaba decir a Adriana Dorronsoro.

Más allá de este homenaje en pleno directo, Prat también le ha dedicado unas cariñosas líneas a su padre, fallecido hace 30 años, en su perfil oficial de Instagram.

"Hoy hace 30 años que se murió mi padre. Y me parece que fue ayer. Supongo que eso hacemos con quien tanto queremos y quien tanto nos quiso: revivirle todos los días para seguir manteniendo viva su memoria. Para sentirle cerca. No hay un solo día que no nos acordemos de él, ¿verdad?", comienza su post.

En la publicación, Joaquín también siguió destacando algunos aspectos de su progenitor: "El trabajador incansable, lo que disfrutaba en el mar en su querida Mallorca. La mala hostia que tenía por las mañanas. Y lo que nos enseñó, el respeto a todo el mundo, venga de donde venga y sea quien sea".