Gema López, rotunda sobre Aitana: "Es demasiado joven para este éxito brutal que está teniendo, la pone en riesgo"

Aitana ha vuelto a colarse en el ojo del huracán, pero no por una nueva canción, un rumor ni por alguno de sus proyectos más recientes.

La cantante catalana ha sido tema de conversación en Espejo Público, y no precisamente por su carrera artística.

Unas imágenes exclusivas emitidas por el programa de Antena 3 han desatado el debate sobre su actitud con la prensa.

Todo comenzó cuando el magacín matinal, presentado por Susanna Griso, mostró unas imágenes en exclusiva de Aitana llegando a unas instalaciones aparentemente accesibles al público.

Sin embargo, al detectar la presencia de periodistas, dos personas del entorno de la artista se acercaron al coche del equipo de Espejo Público para pedirles que abandonaran la zona.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

Las imágenes no han dejado indiferente a nadie. La reacción de Aitana y su equipo han hecho saltar las alarmas en el programa de Antena 3.

"¿La fama la está volviendo una persona inaccesible?", preguntó Griso, dando pie a un debate entre los tertulianos.

Al ver las imágenes, la presentadora no ocultó su sorpresa: "Aitana mueve pasiones", comentó con total sinceridad.

A sus 25 años, Aitana ha conseguido convertirse en una de las artistas más influyentes del panorama musical nacional e internacional.

Tal y como detallaba Gema López, esta exposición constante, puede pasar factura. "Este éxito brutal que está teniendo, o está muy bien asesorada o corre un riesgo. Es muy joven. Cada cosa que hace se convierte en noticia. A mayor exposición, mayor demanda de información", puntualizó.

Pilar Vidal no tardaría en aportar su opinión. "Tiene que llegar a gestionar la fama por sí misma. Habrá un momento en el que madure, cambie y empiece a darle importancia a cosas que ahora no valora", sentenció ante sus compañeros.

Y añadió: "Aitana todavía no se cree del todo el tipo de artista en el que se ha convertido", dijo, sin morderse la lengua.

Pilar Vidal. 'Espejo Público'.

"Se está ayudando con terapia. Me parece todo un ejemplo. Ella ha contado lo que vivió con la ansiedad y ha demostrado que ir al psicólogo no es ningún problema", indicó por su parte Lorena Vázquez, quien dejó una reflexión que no pasó desapercibida por los demás tertulianos.

En su serie documental, Aitana: Metamorfosis, la artista catalana aclara cómo vivió la depresión: "Era algo que no conocía mucho, no quería medicarme. Soy cantante, compongo. Las emociones me gusta tenerlas a flor de piel", dijo la cantante más sincera que nunca.