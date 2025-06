Pilar Vidal apunta a Melody: "Para ella ya había acabado Eurovisión, pero está empezando a rentabilizarlo"

Melody sigue en el ojo del huracán. Su último concierto, y primero de su gira, ha dejado varios titulares. Y no es para menos.

Subida en el escenario de Antequera, la sevillana no dudó ni un momento en pronunciarse sobre las constantes críticas que ha recibido desde su paso por Eurovisión.

"Hablar es muy fácil, pero nunca sabemos qué hay detrás de cada persona, lo que ha vivido, lo que ha sentido, sonreído y también llorado", declaró la artista ante cientos de personas en Málaga.

Su declaración no estuvo exento de polémica. Desde Y ahora Sonsoles, varios tertulianos no tardaron en dar su opinión, siendo la de Pilar Vidal una de las más contundentes.

"Ella misma se contradice. Nos dijo que para ella ya había acabado Eurovisión y estuvo más de diez minutos diciendo que esta canción era para unir", expresó la tertuliana ante sus compañeros.

Colaboradores en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

Miguel Lago se pronunció minutos después. "La turra de Melody está. Si hubiera ganado, con 60 años la tendríamos en el magacín con un tacataca", bromeó.

Lo cierto es que entre canción y canción, la cantante compartió con el público su experiencia con Esa Diva en Basilea. "Ha sido una canción que ha traído mucha polémica", dijo.

Además, confesó un dato más sobre la canción que la llevaría a Eurovisión. "He luchado por representar a mi país con una canción que tuviese un mensaje. Está hecha para que todos nos unamos", detalló la sevillana.

Para Vidal, la polémica que ha generado la actitud de la cantante va más allá. "El otro día hablamos con un compañero que quedó en el mismo lugar y no se armó todo este pifostio con él. Está empezando a rentabilizarlo", sentenció muy tajantemente.

Dos de los tertulianos en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

"Melody inventa una narrativa encima del escenario. No ha sufrido, al contrario, le ha ido muy bien. Tiene más de 30 conciertos pactados, va a ganar un montón de dinero", puntualizó por su parte Nacho Gay.

Y añadió: "Que sí, que recibió muchas críticas, pero como todos en este mundo", expresó el tertuliano ante sus compañeros.

Vidal volvió a unirse a la tertulia. Esta vez, sentenciando a Esa Diva. "Hay que decirle a Melody que es una valiente y que hizo una actuación fantástica, pero que no une, no es We are the World", confesó ante sus compañeros en plató.

Lisboa, Jerez de la Frontera, Barcelona, Granada o Alicante serán algunas de las ciudades que la de Dos Hermanas tiene contempladas para Esa Diva Tour.