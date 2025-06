La dirección de 'Supervivientes' interviene tras la acusación de Escassi: "Jamás se ocultaría algo así. Es un tema muy serio"

Supervivientes vivió este domingo una de sus galas más duras. Lo fue por la expulsión sorpresa de Damián. Por la caída de Álex, que tuvo que ser atendido de urgencia por los médicos. Pero también lo fue por la gran bronca que se desencadenó, con una gravísima acusación de Álvaro Muñoz Escassi por la que Sandra Barneda tuvo que intervenir.

El jinete arremetió contra el programa porque, según él, ha pasado por alto el trato que había tenido Montoya con Anita. Por todos es sabido que la pareja arrastra desde La isla de las tentaciones una relación tóxica. Y los 87 días de concurso, de hambre y penurias en Honduras, están haciendo mella en la convivencia.

"No sé muy bien cómo gestionar el tema. Lo único que puedo hacer es callarme la boca y no entrar porque no sé cómo gestionarlo. Me da mucha vergüenza, es un programón y prefiero no formar parte de esto a seguir adelante", comenzó diciendo Escassi.

"Hay cosas en la vida que he visto yo y no el público, que realmente me llevan a pensar que sobro aquí y no tiene nada que ver con mi vida", prosiguió el concursante, alentado también por Makoke, en alusión a un supuesto episodio violento de Montoya con Anita.

Rápidamente, los dos se dieron por aludidos. "Ha tenido un ataque de ira y de ansiedad. ¿Qué quieres que diga más?", espetó ella.

"Viví una situación en la playa en la que dije 'si esto lo veo en la calle, intervendría porque no es una cosa normal, es una cosa de violencia", dijo rotundo Escassi. Lo que ocurrió, siempre según su versión, fue lo siguiente: "Vi a este señor [Montoya] haciendo así [unos aspavientos con los brazos] diciéndole a Anita 'puta, puta, puta".

Madre mía .. q escassi está dando a entender q Montoya ha maltratado a Anita???? Osea a q puto límite estamos llegando? Creo q hay acusaciones y/o actos q no se pueden permitir #ConexiónHonduras13 pic.twitter.com/1HPOSjlzId — Dramacotilla ❤️‍🔥 (@DramaCotilla) June 1, 2025

"¿Perdona?", soltó el utrerano, que aclaraba: "Me cago en la puta es lo que dije. Unas palabras que son malísimas y me fui a la roca haciendo aspavientos. Sabéis que soy un poco impulsivo y cuando llego a un nivel así me pongo malo. Me fui solo, no os molesté y ella me aguantó".

Mientras que Borja daba la razón a Escassi, Anita negaba los hechos: "Me llega a hacer algo y me voy del programa. Yo no permito ningún tipo de maltrato. Ni me tocó, ni me llamó puta, ni lo consentiría". "Lo que más me preocupó fueron los aspavientos. Fue una sensación muy dura y mala para vivirla aquí", añadió el jinete.

Sandra Barneda paralizó la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Ante la gravedad de las acusaciones, y porque el programa quedaba expuesto, Sandra Barneda intervino desde el plató para frenar en seco lo que se estaba pasando. "Me dicen desde la organización que en este programa no hay nada que esconder". "¡Gracias!", interrumpía Anita, llevándose un corte brutal de la presentadora: "Ni gracias ni no gracias".

Barneda retomó su discurso. "Me están diciendo. Uno, no se oculta nada ni se tiene por qué ocultar nada. Escassi acaba de describir la situación. Por otro lado, me están diciendo que no ha habido ningún tipo de violencia", dijo, recordando que "hay que gestionar las emociones" y que "todos habéis cruzado límites en descalificativos y en deciros cosas feas".

"No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita, ni ningún tipo de violencia hacia Anita. Anita pide ayuda a la organización porque Montoya está teniendo un ataque de ansiedad. Eso es lo que me cuentan desde Honduras. Y Anita pide a la organización que intervenga", dijo muy clara la presentadora. "Y esa es la verdad", agregó Anita.

"Estamos tocando esta noche temas que van más allá de un programa de entretenimiento y de un reality. Os lo digo con el corazón en la mano. Es un tema muy serio. No me creo que la organización, en un tema tan serio, oculte algo así. Jamás ocultarían algo así. Nadie lo permitiría", reflexionaba Sandra, acallando a los concursantes.

La gala Supervivientes: Conexión Honduras, por cierto, arrasó en audiencia este domingo, con su mejor dato desde el 13 de abril (17,9% y 1.434.000 espectadores) en Telecinco. Ganó al estreno de Barbie en La 1 (11% 1.220.000).