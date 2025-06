Juan del Val, rotundo sobre el revuelo con Melody tras su rueda de prensa: "La polémica ha venido porque se ha quejado"

El paso de Melody por Eurovisión ha generado una polémica que parece que va para largo. Tras su rueda de prensa, en la que se mostró crítica con RTVE, la artista no ha dejado de estar en el ojo del huracán, con varios rostros de la Corporación pública criticándola abiertamente.

El revuelo ha trascendido más allá, siendo tema de los principales programas de televisión tanto de Atresmedia como de Mediaset. La polémica ha vivido un nuevo episodio tras anunciarse que Melody acudirá de invitada a El Hormiguero, el formato rival de La Revuelta, donde la artista no irá hasta que le “pidan perdón”, cosa que Broncano ya ha dicho que no sucederá.

Melody sigue en primera línea informativa tras sus palabras sobre el escenario de la Feria de Primavera de Antequera (Málaga). “Quiero agradecer a la gente que me ha apoyado. Ahora no cambiemos lo que veíamos antes y no querer verlo ahora. Soy la misma de cuando empecé”, expresaba.

“Han sido días duros en los que he recibido comentarios de personas que no me conocen, que no saben del amor que tengo dentro de mí. Hago este tipo de canciones para unir”, declaraba antes entonar Esa diva.

Durante el debate, Pilar Vidal daba un dato clave: Melody no había leído bien su contrato respecto al Benidorm Fest. La cantante atribuyó no poder hablar sobre política a que estaba impuesto, cuando eso sólo era atribuido a la canción. Un error que le ha costado más críticas y con RTVE desmintiendo dicha información después de la rueda de prensa (a pesar de que le hubieran podido corregir en directo).

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

Juan del Val se mostraba rotundo sobre el origen de la crítica. “La polémica de Melody esta semana tiene que ver con su queja de que no se han hecho las cosas como ella artísticamente quería. Luego, aparte, de determinadas cosas que se han dicho de ella”, opinaba el autor de Bocabesada.

El escritor señalaba también que, realmente, el antepenúltimo puesto de Melody no debería sorprender. “Como persona ajena a Eurovisión, lo que me permite verlo con cierta perspectiva. Siempre pasa igual. Salvo la excepción de Chanel, siempre estamos del puesto 15 para abajo”, argumentaba.

Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca'.

“Nunca estamos en las quinielas, a nivel internacional y aquí vendemos una historia de que, a lo mejor, podemos ganar, cuando no”, afirmaba. “Ella se va a ir soltando. La cosa va a estar en descifrar lo que diga sobre los escenarios”, compartía Marta Critikian, en referencia a las palabras de Melody en Antequera.

Critikian sacó el tema de los rumores sobre el posible fichaje de Melody en El desafío. Juan del Val fue rotundo también. “Lo que sí puedo garantizar, por la información que tengo, es que Melody va el miércoles [4 de junio] a El Hormiguero. Pero de lo de El desafío, no tengo ni idea”, confesaba.