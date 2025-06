Por qué el Benidorm Fest no será ni 'Operación Triunfo' ni 'La Voz' pese a tener un premio de 150.000 euros

En plena resaca de Eurovisión y de todo lo que envuelve a Melody tras su participación con el tema Esa diva, RTVE ha comenzado a hablar del próximo Benidorm Fest. Y lo ha hecho destacando su novedad más importante: el ganador obtendrá un premio de 150.000 euros destinado a impulsar su carrera profesional.

Así lo ha anunció José Pablo López, presidente de RTVE, durante su intervención en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, en la que también aseguró que las bases de la próxima edición del festival alicantino se darán a conocer durante esta semana que comienza.

Un dinero que, se presupone, se añadirá al premio de representar a España en Eurovisión, que fue el objetivo con el que nació este certamen y cuya primera edición se celebró en 2022. Chanel Terrero, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody ganaron sus cuatro primeros años, pero no recibieron cuantía económica.

Esto nos podría hacer pensar que el Benidorm Fest será un talent show más de la televisión, en el que se concursa por ganar un pellizco económico tras ser el mejor en varias galas. Como Operación Triunfo, como La Voz, Top Star, y tantos otros formatos que han pasado por la pequeña pantalla.

Sin ir más lejos, el ganador del último Operación Triunfo se llevó 100.000 euros en metálico, mismo importe que se entregaba en El número uno de Antena 3. En Top Star de Telecinco, Brequette ganó 46.000 euros. En La Voz, por contra, no hay un premio económico sino un contrato discográfico.

Nebulossa entrega el Micrófono de Bronce a Melody en el Benidorm Fest 2025. RTVE

La cuestión es que el Benidorm Fest es un concurso musical para televisión, pero no uno más al uso. Tiene sus propias características, y no consiste en enamorar al público durante un largo periodo de galas, ni en obedecer las instrucciones de un mentor o un equipo de profesores para pasar el corte y cruzar la pasarela.

Participar en él no es realmente fácil, cómodo ni barato. Hay que participar con temas inéditos, que estén ya producidos en gran medida cuando se envía la maqueta a RTVE. Y una vez el artista o grupo es elegido, viene la parte fuerte de escenografía, vestuario, bailarines, todo lo que ocurra delante del escenario y detrás de él. Algo que paga el cantante o su equipo, no RTVE.

Aunque la producción se hace cargo de la construcción de la escenografía (siempre que se hable de cosas que sean alcanzables y no haya que pedirlas fuera), se habla de una inversión en el equipo artístico que supone un montante importante. Y cuanto más dinero se tenga, en teoría, mejores cosas se podrán hacer. Más visuales, más espectaculares, más herramientas para hacer magia a través de la televisión.

Es un gran escaparate para mostrar arte, música, pero supone un gran esfuerzo llegar hasta ahí. Por lo tanto, ganar el Benidorm Fest ayudará a impulsar la carrera profesional del ganador, pero también a recuperar una parte del dinero invertido en el viaje hasta su escenario.

Esto es lo que marca la gran diferencia con otros talent shows al uso, en el que sus concursantes no llevan detrás un proyecto concreto, y se tienen que dejar modelar o tutelar por el equipo del programa de turno en pos del espectáculo.

Hay que destacar, de todas formas, que no hay que tener un gran saco de dinero debajo de la cama para ir al Benidorm Fest. En el caso de que el artista no cuente con un gran respaldo, RTVE sí ofrece todo el equipo de la casa de puesta en escena: bailarines, peluquería, maquillaje y todo lo que corresponda para que la canción que participe luzca todo lo que pueda.

Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023.

Del mismo modo, esos 150.000 euros, más allá del impulso a la carrera, se podría considerar un pago por estar prácticamente medio año dedicado a RTVE y a Eurovisión. Y es que la carrera al Festival es muy dura, y requiere mucho trabajo que no siempre el público es capaz de verlo.

En el documental Melodiva que emitió RTVE antes de Eurovisión se podía ver esos ensayos de Melody que eran auténticas maratones. Soraya Arnelas apuntaba que el camino a Eurovisión son unos tres meses, pero se trabaja tanto “que parecen 25”.

Además, los artistas se deben de manera prácticamente íntegra a su candidatura y a la promoción de la misma. La agenda que hasta entonces tenían salta por los aires, y tienen que combinar ensayos con compromisos como fiestas de Eurovisión, alfombras rojas, entrevistas que antes no estaban en el itinerario.

Y a eso sumamos el desgaste posterior a Eurovisión. La recuperación, la vuelta a la nueva normalidad tras haber sido visto por más de 150 millones de espectadores. Un desgaste que Melody ha verbalizado y ha levantado controversia, pero que antes ya manifestaron otros artistas como Blas Cantó.

Así pues, el Benidorm Fest no será Operación Triunfo, ni La Voz, ni ningún otro programa del estilo a pesar de su nuevo premio económico. Es más, por parecerse, no se parecerá ni a San Remo, ni al Melodifestivalen ni a otras preselecciones eurovisivas europeas potentes, porque allí el ganador no ve un solo euro.

Así pues, a partir de 2026, el ganador del Benidorm Fest podrá cantar aquello que decía Chanel de “si tengo un problema, no es monetary”. Aunque Melody también nos ha enseñado que los ganadores hasta la fecha “con dinero o sin fortuna, ellas son divas también”.