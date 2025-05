Terelu Campos, rotunda sobre las acusaciones de Belén Rodríguez: "No me siento orgullosa de ello"

Terelu Campos ha vuelto a De viernes. Tras su estancia en Honduras, la comunicadora ha ido para hablar de los nuevos frentes abiertos que le han surgido durante su regreso a Supervivientes. Entre los temas, están las declaraciones de Belén Rodríguez contra su antigua amiga.

La periodista ha tenido que hablar tanto de ese tardeo que hubo entre ella y Álvaro Muñoz Escassi, de la entrevista que concedió Carlo Costanzia Jr. durante su estancia en Cayos Cochinos y también de que Belén Ro le haya lanzado duras acusaciones.

La tertuliana expresó en el mismo programa nocturno que considera que Terelu fue partícipe de una campaña de acoso contra ella durante su etapa en Sálvame. “Me convenció porque ella gana mucho en las distancias cortas”, declaraba Belén Ro tras su careo en Tardear.

“Pensaba que habíamos dejado ahí el tema. Me sentó muy mal porque pienso que ella hizo mucha trampa conmigo. Ella se ha hartado de decir que es hermana mía, yo hace muchos años que no lo digo porque las hermanas no hacen lo que Terelu hizo conmigo”, compartía.

Pero la bomba vino después, dado que Rodríguez señalaba a la madre de Alejandra Rubio como “colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar” su “intimidad y participar en esa persecución y en ese acoso”.

Hacía así referencia a cuando el equipo de Sálvame al momento en el que Terelu y el equipo de Sálvame acudieron a su domicilio y alrededores para captarla, a sabiendas de que no estaba pasando por un buen momento personal.

Terelu se ha mostrado sorprendida, al pensar que el tema estaba resuelto. “Nos vimos en Tardear y, que yo sepa, nos dimos un abrazo”, compartía, llegando a decir que Belén, que tanto conocía a su madre, sabría que nunca hubiera permitido que la vieran en esas condiciones.

De esta manera, Terelu respondía a las palabras de Belén Ro cuando no le permitieron ver a María Teresa Campos en sus últimos momentos. Ahora bien, sobre el tema de Sálvame, Terelu sí que admitió haberse equivocado en ciertas cosas.

“Probablemente, es de las cosas que menos me han gustado hacer profesionalmente. No me gustó desde el primer momento, no me siento orgullosa de ese momento televisivo bajo ningún concepto”, confesaba.

Terelu señalaba que se lo dijo en Tardear “al oído”. “Yo presentaba un programa en el que ella ha trabajado mucho tiempo y conocía la dinámica en muchos aspectos. Me dijeron que debía presentar el formato desde ahí”, explicaba.

“No dije que no, hice lo que la dirección del programa quiso en ese momento", proseguía la presentadora. Sobre por qué nunca le pidió perdón, Terelu señaló que Belén Ro “se cerró a todo el mundo”.

“A Carmen la tenía bloqueada y sabía de ella por terceros. Ella se llevó la decepción y la traición de su vida por parte de otra persona", compartía, señalando que hubo también falta de comunicación directa.

Finalmente, Terelu desmentía otra polémica. “Jamás he dicho que Belén utilizara a mi madre a nivel profesional ni se me ha pasado por la cabeza”, afirmaba rotundamente.

“Simplemente creo que ella tenía una relación con una persona y esa persona, mi sensación, quiso utilizarla para restregarnos en nuestra cara que, a pesar de que nos ponía verdes, él estaba con mi madre”, concluía.