Belén Rodríguez, sin piedad contra Terelu Campos: "Nunca me reconciliaré con ella, salvo que vea arrepentimiento"

La polémica entre Terelu Campos y Belén Rodríguez continúa. La madre de Alejandra Rubio ha acudido a De viernes, donde ha reconocido no sentirse “orgullosa” del momento en el que buscó a su amiga a su casa en su etapa de Sálvame. Horas más tarde, la colaboradora de Fiesta ha reaccionado.

Son muchos los frentes que tiene abiertos Terelu. Lo que parecía una reconciliación en Tardear ha terminado siendo el inicio de otra guerra entre ambas. Una semana atrás, Belén Ro acudía también al magacín nocturno conducido por Santi Acosta y Bea Archidona.

En su visita, Belén Ro acusó a Terelu de ser “colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar” su “intimidad y participar en esa persecución y en ese acoso”. Acusaciones muy graves, refiriéndose a cuando la conductora fue con las cámaras de Sálvame a buscar a su casa.

Con Belén Ro señalando que Terelu le debía estar agradecida por no haberle denunciado, Terelu admitía no sentirse orgullosa por lo que hizo, justificando sus actos en base a que se lo pidió la dirección del extinto magacín vespertino.

“Probablemente, es de las cosas que menos me han gustado hacer profesionalmente. No me gustó desde el primer momento, no me siento orgullosa de ese momento televisivo bajo ningún concepto”, confesaba Terelu.

Emma García y Belén Rodríguez en 'Fiesta'.

Terelu señalaba que se lo dijo en Tardear “al oído”. “Yo presentaba un programa en el que ella ha trabajado mucho tiempo y conocía la dinámica en muchos aspectos. Me dijeron que debía presentar el formato desde ahí”, explicaba.

“No dije que no, hice lo que la dirección del programa quiso en ese momento", proseguía la presentadora. Sobre por qué nunca le pidió perdón, Terelu señaló que Belén Ro “se cerró a todo el mundo”.

Emma García, Belén Rodríguez, Luis Rollán y Karmele Izaguirre en 'Fiesta'.

Aunque ambas han declarado que no quieren una guerra televisiva entre ellas, Rodríguez sí que no podía confesar sentirse decepcionada y afectada. El motivo es que la contertulia pensaba que Terelu iba a pedirle perdón de forma pública, cosa que no ha hecho.

“Es normal que no se sienta orgullosa por una cuestión de ética personal y profesional. No puede decir 'vamos a dejar la guerra' porque ahora me toca hablar a mí hablar”, sentenciaba Belén Ro tras ver la intervención de Terelu en De viernes.

Belén Rodríguez en 'Fiesta'.

“Ella insiste en mezclar un montón de temas que no vienen a cuento e insiste en meter a su madre en este tema. Que la deje descansar en paz y no la meta en este asunto tan turbio. Se empeña en seguir hablando de temas que sabe que yo no puedo contestar, por eso la llamo tramposa”, declaraba a Emma García.

Belén Ro no se cerraba a una reconciliación con Terelu, pero con matices. “Yo nunca me voy a reconciliar con ella a no ser que la vea arrepentida”, admitía. “Solo me valdría que, viendo las imágenes, que son tremendas, diga 'cómo nos pasamos con Belén', con perdón y sin rendiciones”, argumentaba.

“Que se arrepienta de verdad. Que no seamos hipócritas, que se quejan de que les siguen por la calle y ella vino a grabar a la puerta de mi casa”, justificaba para dejar un alegato final rotundo: “La ofensa fue pública y pido un perdón público”.