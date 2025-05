Nacho Duato, rotundo contra Melody: "No es tan valiente y poderosa. Tiene que crecer intelectualmente"

La actuación de Melody en Eurovisión ha revolucionado el panorama televisivo. La andaluza rompió su silencio en una tensa rueda de prensa donde arremetió contra RTVE, por no dejarle hacer su puesta en escena y por los comentarios vertidos en La Resistencia.

Ahora, la de Dos Hermanas volverá a hablar el próximo miércoles 4 de junio en El Hormiguero, de Pablo Motos. Mientras tanto, varias han sido las voces críticas hacia la actitud de la artista. De esta manera, el reconocido coreógrafo y bailarín Nacho Duato habló en Tardear sobre ello.

Duato compartió un vídeo en sus redes sociales donde criticaba que si Melody hubiese ganado o quedado en una mejor posición no se hubiera ido una semana a su casa. Sobre estas polémicas declaraciones, el coreógrafo hacía referencia en el magacín de Telecinco.

"Creía que me llamabais porque estreno el día 12 en el Teatro Albéniz, precisamente, un ballet dedicado a los niños de Gaza. Pero, encantado de estar con vosotros", aprovechaba, en primer lugar, Duato para hacer publicidad sobre sus proyectos profesionales.

"Yo no tengo nada contra Melody. Es una chica que me cae muy bien y es entrañable. Pero, claro a lo mejor no es tan valiente y poderosa, porque sino dice lo que piensa y luego queda en el penúltimo puesto, pues eso es lo que a mí me extrañaba", no dudaba en señalar.

Nacho Duato, en 'Tardear'

"En estos momentos tan críticos, ella no se quiere pronunciar y dice que pierde por las declaraciones de Pedro Sánchez. Decidí subir este vídeo y lo quité al día siguiente", aclaraba sus declaraciones donde también le dijo que "se parecía a Beyoncé hace 20 años".

"¿Crees que se lo tendría que haber tomado de otro modo?", le cuestionaba el presentador Frank Blanco. "Mi abuelo, al que siempre adoro, él era rector de la Universidad de Valencia y luego senador en Madrid. Fue amigo de Fraga y López Ibor. Tenía un busto de Fraga en su despacho", hablaba el bailarín sobre su abuelo, José Duato Chapa.

"Él, me dijo una vez, ‘mira Nacho, yo veo que en las entrevistas no te posicionas y quizás es que tienes miedo, porque como tú sabes que yo soy de derechas, tienes miedo a decir, no solamente que eres gay y tal, sino que eres de izquierdas'", explicaba.

"No tengas miedo y di lo que piensas, porque un artista tiene que posicionarse’. Bueno, hago caso a mi abuelo y siempre digo lo que pienso”, confesaba Nacho Duato en pleno directo del magacín. "No me quise meter con Melody, es una mujer increíble", puntualizaba también.

"¿Qué consejo le darías a Melody, a partir de ahora?", le preguntaba la presentadora Verónica Dulanto a Nacho Duato. "Una persona o artista no se hace mayor si le crecen los pechos o se pone tacones y se maquilla. Tiene que crecer intelectualmente y no se lo digo solo a Melody, sino también a políticos", hablaba sin reparo el coreógrafo.

Nacho Duato (Valencia, 1957) es uno de los coreógrafos y bailarines más influyentes de la danza contemporánea española e internacional. Su estilo se caracteriza por una fusión de técnica clásica y sensibilidad moderna, con un enfoque profundamente musical y poético.

En 2024, Duato regresó a los escenarios españoles con su nueva compañía, surgida del Nacho Duato Trainee Program en Madrid. La compañía debutó en el Festival Internacional de Santander con obras emblemáticas como Jardí tancat, Duende y Na Floresta. Este proyecto busca recuperar su legado coreográfico y ofrecer oportunidades a jóvenes bailarines en España.