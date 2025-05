Joaquín Prat dice lo que muchos piensan sobre el último expulsado de 'Supervivientes 2025': "Nos pasa a todos"

Día de emociones fuertes en Supervivientes. El trío formado por Montoya, Anita y Carmen Alcayde se despedía del reality de Honduras con un sabor amargo. En un apretado televoto, Alcayde era elegida por la audiencia como última expulsada del programa.

Montoya se despedía, desconsolado, de su inseparable amiga. Minutos antes, Anita tuvo un encontronazo con la periodista, aunque antes de abandonar la palapa todo quedó solucionado entre ellas. Sobre este asunto, no dudó en expresarse el presentador Joaquín Prat.

En la emisión de este viernes de Vamos a ver, los colaboradores comentaron todo lo sucedido en la última gala de Supervivientes. "Carmen acaba como hermana de Montoya y Montoya acaba como hermano de Carmen, sí. Que Anita no la puede ni ver, también", arrancaba Prat su discurso.

"Según Carmen, Anita ha usado toda la parafernalia de su embarazo para salvarse de la nominación", explicaba Adriana Dorronsoro. "La cara de Carmen es de me han pillado", apuntaba Prat.

"Ayer, Carmen se hizo bastante la víctima. No puede soltar ese comentario a Montoya, encima que Anita te ha defendido muchísimo y luego decir: 'Es que no entiendo nada'", señalaba Dorronsoro la actitud de la periodista en el reality.

"Carmen se ha aprovechado de la bondad de Montoya y él se ha dejado utilizar. Le ha salido muy bien la jugada, pero se han dado cuenta de que se ha aprovechado de Montoya", comentaba el periodista Kike Calleja.

"Yo no lo creo, es una amistad sincera. La gente habla más de la cuenta", hablaba, alto y claro, Joaquín Prat. "No crees que ese comentario que hace Carmen es para dejar tranquilo a Montoya, en plan, la han salvado por lo del test de embarazo", opinaba Alejandra Rubio.

¡No pudo ser! 💔 Carmen Alcayde expulsada de #SVGala13 😢 ¡Gracias a todos por el apoyo y por salvarla 6 veces! 🙏🏻 Nos ha regalado un CONCURSAZO y solo podemos sentir ORGULLO 🥹 Porque ha sido ella misma siempre: dando contenido, emoción y risas. ICÓNICA, SIEMPRE ❤️ pic.twitter.com/pnoJyW92I0 — Carmen Alcayde (@carmenalcayde) May 30, 2025

"A lo mejor le ha venido mal que no le hayan salvado a él, el favorito de España", añadía la hija de Terelu Campos. "Muy mal que la noche donde te juegas la expulsión no recuerdes los tres meses que te ha dado Carmen, que ha sido casi tu alfombra. Le montas un pitote, en mitad de la gala, cuando está a punto de ser la expulsión me parece de ser muy buen amigo", subrayaba Alexia Rivas.

"Su concurso ha llegado hasta aquí, gracias a eso. Al final se va con su estrategia totalmente descubierta. La podría haber mantenido hasta el final y todo el mundo se ha dado cuenta a lo que iba", decía Antonio Rossi sobre Carmen Alcayde.

"Montoya es el eje sobre el que pivota tanto Anita como Carmen. Alcayde es la hermana y Anita, la pareja. Podríamos definirlo así. Cuántas veces no ha habido un jaleo importante entre tu pareja y tu hermana, entre cuñadas", señalaba el presentador del magacine.

"Al principio, se llevan de maravilla. Cuando surgen las fricciones y eso salta por los aires, cuidadito. Esto es lo que ha pasado. Si por eso se llaman realities porque son la vida misma, es lo que nos pasa a todos", aseguraba Joaquín Prat en pleno directo de Vamos a ver.