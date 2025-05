⁠La vida actual de Raúl Fuentes: del éxito de 'Sueño su boca' a alejarse de la música por un problema de salud

Raúl Fuentes Cuenca, conocido artísticamente como Raúl, saltó a la fama a comienzos de los 2000 gracias a «Sueño su boca». Su historia comenzó en el concurso Eurocanción 2000 de RTVE, la preselección para elegir al representante español en Eurovisión. Aunque terminó en segundo lugar (el ganador fue Serafín Zubiri), el joven vitoriano de 25 años conquistó al público con aquel tema pegadizo.

La canción se convirtió en el hit del verano de 2000, sonando en radios, discotecas y fiestas de toda España. Fue nominada a los premios Amigo y le valió a Raúl un Premio de la Música al artista revelación. Su primer álbum, titulado igual que el sencillo, vendió más de un millón de copias (Disco de Diamante). De la noche a la mañana, aquel chico anónimo pasó a no poder caminar tranquilamente por la calle debido al furor de sus fans.

“De repente, pasé de ser una persona desconocida a no poder ni ir al cine; las fans dormían en la calle para entrar las primeras a mis conciertos”, recuerda el cantante sobre aquellos tiempos.Impulsado por el éxito inicial, Raúl encadenó varios trabajos discográficos a ritmo vertiginoso. En 2001 lanzó su segundo álbum, Haciendo trampas, que incluyó el tema «Prohibida» y volvió a arrasar en las listas, logrando dos Discos de Platino. Siguió una racha de giras y nuevos temas: en 2003 publicó As de corazones, con el que repitió fórmula de éxito (Disco de Oro en España). Incluso incursionó en el cine poniendo voz a la banda sonora española de la película “Spirit: el corcel indomable”.

Del año 2000 al 2005, el artista llenó conciertos y sacó disco prácticamente cada año, consolidándose como uno de los cantantes jóvenes más populares de la época. En total, acumuló hasta cuatro Discos de Platino con sus primeros álbumes y su rostro siempre sonriente se hizo habitual en programas de televisión y galas musicales.

Sin embargo, mantener ese ritmo tuvo un coste. Sus álbumes posteriores, como "Ya no es ayer" (2005) y "Una vida" (2007), no alcanzaron la misma repercusión que los anteriores. Tras cosechar una fama rápida y multitudinaria, la atención del público comenzó a diluirse. “Todo lo que tocaba se convertía en oro… hasta que dejó de ser así”, admitiría el propio artista años después. En 2005, viendo que el fenómeno de «Sueño su boca» ya no se repetía, Raúl decidió bajar el ritmo. Aquella joven promesa que había obtenido cuatro platinos y un Premio Amigo comenzó a plantearse un cambio de vida.

El precio de la fama

El éxito repentino pasó factura en la salud y su estado de ánimo. Entre 2002 y 2003, en pleno apogeo, el cantante tuvo que hacer un parón en su carrera por motivos de salud y agotamiento. “Llevaba dos años y medio sin parar, con muchos viajes y apenas viendo a mi familia. Necesité mirar atrás y preguntarme: ‘Vale, he conseguido todo esto, ¿pero a qué precio?’”, reveló el propio artista tras su paso por el programa ‘Viernes Deluxe’ de Telecinco.

Esa frenética etapa le produjo un importante cansancio físico (llegó a “quedarse en los huesos” de tanto trabajar, confesó) y afectó a su salud mental, provocándole ansiedad y falta de control. Raúl reconoce que entonces no supo gestionar la fama: “En ese momento era consciente de lo que era ser número 1, pero no de lo que implicaba… Hasta dos o tres años después no eché la vista atrás para darme cuenta de lo que habíamos conseguido”. Por ello, decidió priorizar su bienestar antes que seguir en la cresta de la ola.