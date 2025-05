Toni Acosta no se corta y estalla contra David Broncano: "Melody puede hablar de salud mental cuando a ella le dé la gana"

El tira y afloja entre Melody y Televisión Española está generando toda clase de reacciones. Algunas de ellas, inesperadas, como la de Toni Acosta. El pasado martes, David Broncano se negó a pedir disculpas a la representante de España en Eurovisión 2025, que reconoció haberse sentido ofendida por las bromas de La Revuelta por su 'plantón' al programa después del festival.

De hecho, el presentador de La 1 la acusó de "banalizar la salud mental" por estar "frustrada" por haber quedado antepenúltima en Basilea. "¿Frustrada? ¿Perdona? Considero que Melody puede hablar de salud mental cuando a ella le dé la gana. Qué sabe nadie de la batalla del otro", señalaba Acosta en su Instagram.

En la historia, mencionando a la cuenta oficial del espacio de access, compartía las palabras textuales de Broncano: "Utilizar la salud mental, como ha hecho Melody, porque está frustrada al no quedar en Eurovisión como quería, cuando hay gente que tiene esos problemas reales, creo que los banaliza. No nos vamos a disculpar, la hemos respetado un montón".

En el citado evento con los medios, Melody exigió unas disculpas a David por, en teoría, burlarse del puesto obtenido en el festival o de que quisiese descansar junto a su familia unos días. "No hay que burlarse del puesto porque yo no me meto con las audiencias de los compañeros", llegó a decir la abanderada española.

Así las cosas, la sevillana dejó claro que no estaba entre sus planes visitar La Revuelta. Un día después, Pablo Motos la confirmó como invitada del próximo miércoles a El Hormiguero. "Voy a programas donde se me respete como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas", aseguró el lunes, en la sede de RTVE en Prado del Rey.

Melody, en la rueda de prensa del pasado lunes. Agencia EFE

Todo parte de la decisión de Melody que trascendió el domingo después de la final, ante la extrañeza general de que no hiciese acto de presencia en el programa posterior a la gala, La noche de Melody. La andaluza había cancelado su agenda con RTVE para tomarse un descanso y volver con más fuerza.

"Antes de terminar Eurovisión, yo lo había comentado, necesitaba unos días de descanso. Se lo dije a Ferrán [su representante]. Estaba muy agotada, necesitaba ver a mi hijo. Han sido muchos meses que he puesto en prioridad nuestra actuación en Eurovisión", explicó la representante el pasado lunes, en la sede de RTVE en Prado del Rey.