Espantadas, discrepancias y llantos: las valoraciones de ‘Tu cara me suena’ que más han dolido a los concursantes

Fue inicialmente una filtración viral por redes sociales, pero Antena 3 acabó incluso anunciándolo en su web. Esta noche, en Tu cara me suena, Yenesi tendrá un fuerte desencuentro con el jurado. Y es que no entiende que, semana tras semana, acumule malas puntuaciones.

En concreto, este viernes se mete en la piel de Britney Spears, y los jueces le dan 20 puntos en total, algo que ella ve insuficiente. Partiendo de que el programa “no es ni Operación Triunfo ni La Voz”, la artista asturiana defendió que sus imitaciones han sido buenas.

“Creo que a nivel imitación, solo ha habido una semana, con Kate Ryan, que no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa”, exponía. Su enfado fue tal que incluso acabó abandonando el sofá de los concursantes, con evidentes ganas de llorar.

Solo regresaría momentos antes de que el público diese sus puntos. El jurado se pronunciaría en varias ocasiones al respecto, destacando la dificultad de puntuar cuando hay un gran nivel, pero eso fue insuficiente para que Yenesi volviera a sonreír y pasase página.

Es, sin duda, la anécdota de esta octava gala, pero no hay que darle mayor relevancia. Y es que, casi desde que el programa arrancó, muchos han sido los concursantes que se han enfadado al sentirse poco valorados por los jueces.

Edurne y Marta Sánchez cantando juntas en 'Tu cara me suena'.

Algunos se callaban, aunque sus caras y sus gestos lo decían todo. Otros, como Yenesi, sí que han llegado a enfrentarse al jurado de alguna manera. Y ahí destaca quizá, como pionero, el cantante Francisco, quien fue participante de la primera temporada.

El día que imitó a Rocío Jurado, los jueces no le dieron grandes notas, y acabó ganando gracias al voto de los demás concursantes. A la semana siguiente, que emuló a Elvis, Mónica Naranjo le pidió que le mirase a la cara, y le preguntó: “¿Qué hicimos de malo Carolina (Cerezuela) y yo para que tú nos ignores en los pasillos?”.

Francisco se limitó a no responder, pero esto hizo que Mónica se cabreara más al decir lo siguiente de él: “Es una persona que cuando se dice lo que uno piensa no se lo toma bien, no me merece la pena ver ni observar lo que ha hecho”.

“El otro día fue tremendamente desagradable”, siguió apuntando la cantante de Sobreviviré, afirmando que su colega de profesión no merecía ganar, y que tiene “un carácter muy soberbio”.

“Yo tengo grandes amigos por el mundo como Sinatra. Grandes divos como Montserrat Caballé y jamás he tenido ningún problema. Con esto digo suficiente. Gracias”, fue la tajante respuesta de Francisco ante el revuelo.

Mònica Naranjo merendándose al viejo esperpento de Francisco . #SVGala6 pic.twitter.com/s52e4TImjD — Liam (@liam_vll) April 19, 2018

En ocasiones, los miembros del jurado son imitados por los concursantes. A veces sale bien (Chenoa le dio su 12 a Gisela por imitarla hace unas semanas), y en otras, todo lo contrario.

Esto bien lo sabe Edurne, que imitó a Marta Sánchez en la tercera edición. Aquella noche, la intérprete de Soy yo no dijo nada especial de su imitación. Hasta cantaron juntas. Pero, a la semana siguiente, reprochó a Edurne que no la hubiera imitado con el respeto que ella consideraba.

Tras verse la gala en casa, a Marta no le gustó cómo Edurne la imitaba, y por eso le lanzó una crítica con efecto retardado, algo que dejó a todos descolocados. Más tarde veríamos a Marta chocar con Àngel Llàcer, y criticar que ella firmó un contrato para opinar como cantante “nunca firmé un contrato de payasa”.

Suele pasar que el jurado conoce de sobra a los concursantes, y esto es un arma de doble filo. Pueden ser benevolentes con las notas, pero también duros en las valoraciones. Y si no, que le pregunten a Rosa López, participante de la quinta edición.

Rosa López y Verónica Romero en 'TCMS'.

Àngel Llàcer, que fue su profesor en Operación Triunfo, le dio un rapapolvo el día que imitó a ABBA junto a Verónica Romero. “En la vida te han pasado muchas cosas, y por eso la gente te quiere. Pero esto es un programa de artistas. Lo que tienes que hacer aquí es que eres un artista a través de las imitaciones. No quiero que me des pena”, le exigió.

Rosa le aseguró que no quería darla. “Pues no la des. Quiero que ganes una gala. No puede ser que Rosa López no haya ganado ninguna todavía [llevaban siete]”, siguió regañándole, al verla asustada sobre el escenario. Rosa no ganaría una gala hasta la semana once.

María Isabel y Lolita

Quizás, la persona que más choques ha tenido con el jurado fue María Isabel en 2020. Y su momento más tenso fue cuando Lolita Flores valoró su imitación de Isabel Pantoja. La jueza le dijo que sabía que había disfrutado su actuación con el tema Así fue, pero que ella le iba a dar un cinco nada más.

“Hay muchos concursantes y los números hay que ponerlos, hay que repartir juego todas las semanas. Simplemente, porque yo he visto más a María Isabel cantante que a Isabel Pantoja”, razonaba Lolita. “Discrepo”, respondió María Isabel contrariada.

Maria Isabel se enfadó con Lolita en 'Tu cara me suena'.

“Bueno, tú discrepa. Tú tienes todo el derecho del mundo a discrepar y yo tengo todo el derecho del mundo a ponerte un 5”, siguió razonando Lolita, y María Isabel aceptó que así era porque Lolita era del jurado. Sin embargo, la andaluza acabó llorando. Manel justificaba que había sido por “la emoción de la canción”, pero nada consoló a la cantante, que acabó sexta en aquella ocasión.

Más adelante, María Isabel también dejaría otro fuerte desencuentro con Àngel Llàcer, porque el presidente del jurado le regañó por no esforzarse en sus imitaciones, en concreto, por su número de Mujer bruja de Lola Índigo.

Y esto es solo una pequeña muestra de los pequeños roces que pueden surgir entre jurado y concursantes cuando alguien no recibe la valoración que cree que se merece. Y es que, como suelen insistir, repartir los puntos es muy complicado, y más cuando, como en la presente edición, el nivel es de “una barbaridad intergaláctica”.