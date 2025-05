'Supervivientes 2025', el reality abonado al 20%: los datos de audiencia que confirman su rotundo éxito en Telecinco

Supervivientes 2025 entra en su recta final, y como bien escribía Jorge Javier Vázquez este miércoles en su blog de Lecturas, "cuidado porque a partir de ahora vienen curvas" porque, en esta fase, todos los concursantes se ven como potenciales finalistas.

Será el próximo día 7 cuando se cumplan justo tres meses de convivencia. Y, lo cierto, es que el reality ha sabido enganchar a la audiencia desde el primer día, con el 'amerizaje' de Terelu Campos en las aguas de los Cayos Cochinos, hasta ahora.

Los datos de audiencia confirman que Supervivientes es el buque insignia de un canal, que todavía no ha llegado a salir del pozo en el que se encuentra pese a los incontables intentos. Solo un milagro evitaría que Telecinco firmara su peor mayo de la historia, pues, a falta de dos días, promedia un 9,9% de share.

En ese desierto, Supervivientes es el oasis (como ocurriera con La isla de las tentaciones). Pase lo que pase, el reality rara vez baja del 20%, una cuota que, ahora mismo, tan solo está al alcance de Tu cara me suena. Eso sí, hay que tener en cuenta que el programa de Telecinco arranca pasadas las 23.00, mientras que el talent de Antena 3 lo hace a las 22.00.

Sea como fuera, es incuestionable el éxito de Supervivientes. Las galas de los jueves, con un 21,5% y 1.467.000 espectadores de media, se alza como la edición con mejor share de las últimas cuatro entregas, desde 2021, la que ganó Olga Moreno.

Las entregas que presentan Jorge Javier y Laura Madrueño han liderado el 100% de sus emisiones, dejando a la competencia en el unidígito. Aunque, eso sí, en las últimas dos semanas le ha salido a Buenafuente como rival que con su Futuro imperfecto se ha hecho un hueco con audiencias notables en La 1.

Jorge Javier conecta con Laura Madrueño en la gala del pasado jueves de 'Supervivientes'.

La gala del pasado 3 de abril es, hasta el momento, la más vista y la de mejor share de la edición, con un 23,5% y 1.647.000. Despunta entre los jóvenes de 25-44 años (25,2%) y entre los residentes en Canarias (32,1%), Andalucía (28,6%) y Comunidad Valenciana (28,6%).

Los números tampoco bajan mucho los otros dos días de emisiones. El Tierra de Nadie con Carlos Sobera, registra una media del 20,1% y 1.341.000 espectadores. Es el mejor resultado en cuota los martes desde 2021 y la más vista desde 2023.

Y Conexión Honduras también mantiene el listón. Las galas dominicales pilotadas por Sandra Barneda promedian un 17,2% y 1.416.000 seguidores. También mejoran los datos de la pasada edición, obteniendo el mejor share de las últimas tres entregas y la más vista de las últimas dos.

Estas audiencias, además, dan un espaldarazo a Cuarzo en la segunda edición que está detrás de la producción de Supervivientes. La productora de Juan Ramón Gonzalo no para de dar éxitos al grupo con sede en Fuencarral tras hacer de La isla de las tentaciones un nuevo fenómeno de masas. El programa es la única oferta que logra destacar en prime time.

Los concursantes de 'Supervivientes' nominan.

Precisamente, de ese formato, aún se mantienen Anita y Montoya, que no paran de generar contenido. La pareja (o no) son claros candidatos al cheque de los 200.000 euros. No hay que descartar tampoco a Pelayo, Álex, Escassi, Makoke, Damián, Borja y Carmen. Y es que, en palabras de Jorge Javier, aún "queda mucho partido" por delante.