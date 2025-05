TVE desmiente que Melody no pueda hablar de política: "En ningún momento se ha prohibido por contrato"

La rueda de prensa en la que Melody habló a las claras de su paso por Eurovisión 2025 se celebró este lunes, pero todo apunta a que seguirá generando controversia en los próximos días. Tras la cita con los medios en Prado del Rey, RTVE tuvo que salir a desmentir una serie de comentarios de la cantante sobre sus obligaciones como representante de España.

La sevillana preveía que iba a ser preguntada por la participación de Israel en el festival y quiso adelantarse, señalando: "Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico y que yo no sé. De lo que desconozco, no voy a hablar".

"Sí lo voy a hacer sobre el arte. Lo que sí quiero dejar claro y lo que más deseo en el mundo es que haya amor y paz. Ojalá esos conflictos, que hay muchos en lugares del mundo, se acabasen", deseaba la abanderada española, sobre el conflicto que se está viviendo en Gaza.

"No deberían existir. Nos merecemos vivir en un mundo lleno de amor y que todos disfrutemos de la vida. Ese es mi rol como artista. Los derechos de las personas están por encima de todo. Todos merecemos estar tranquilos", manifestó.

Minutos más tarde, en el turno de preguntas, se insistió a Melody en la cuestión. "En lo referente a la política, no voy a pronunciarme. No lo hago porque no soy político, sino artista y cantante. Eso que lo aclaren y lo hablen los políticos, que para eso están y se dedican a eso", remarcó.

Melody, en la rueda de prensa de este lunes. RTVE

"Una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos", dijo para leer textualmente una de las bases del certamen alicantino, evitando así posicionarse en la polémica con Israel. "Traigo escrito aquí que es lo que se dice en el contrato"

"Será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares, que pudieran correr el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión", leyó.

Melody ha roto hoy su silencio en una rueda de prensa en la que ha contado sus impresiones sobre su actuación en Basilea.



🎙️ @RocioMerchan

▶https://t.co/w5yKelrlK4 pic.twitter.com/7oA6mshhGL — Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 26, 2025

Efectivamente, el documento al que hizo referencia Melody son las bases que "regulan la selección de la canción y representates de España en el Festival de Eurovisión 2025: Benidorm Fest 2025". Es un anexo público y que se puede consultar desde la web de RTVE.

Ahí queda reflejada la prohibición de "las canciones y candidaturas que utilicen mensajes o gestos políticos" que puedan "sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión". Más allá de las letras de las canciones, el reglamento no contempla que los artistas tengan vetado hacer mensajes políticos.

RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben… pic.twitter.com/OuSmQDrfhC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 26, 2025

Aunque en la rueda de prensa RTVE no matizó este asunto, sí lo hizo horas después lanzando el siguiente comunicado: "RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos".

"Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y solo las canciones, no deben incluir contenido político", reza el texto, al que se hizo alusión en el Telediario 2.

El caso Chikilicuatre

Por lo tanto, la normativa en ningún caso se refiere a los posicionamientos personales del artista y es pública desde mucho antes de la etapa Benidorm Fest. De hecho, Rodolfo Chikilicuatre tuvo que cambiar la letra de Baila El Chiki-Chiki por su contenido político.

Y es que versión original de la famosa canción que representó a España en Eurovisión 2008 hacía referencias a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno por entonces, José Luis Rodríguez Zapatero o Hugo Chávez y el "por qué no te callas" que le dedicó el rey Juan Carlos.