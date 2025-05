'Lo de Évole' vivirá un momento histórico: el programa de laSexta contará con público en directo por primera vez

Jordi Évole se guardaba un as bajo la manga. Tras haber estrenado su exitosa sexta temporada de su programa en laSexta, el periodista catalán ha anunciado un nuevo episodio especial con el que hará historia. Por primera vez, el formato contará con público en directo y lo hará por una buena causa.

Ha sido en redes sociales donde Évole ha compartido un vídeo en el que revela que prepara un episodio con Manu Sánchez. El emblemático rostro de Canal Sur conversará con el presentador en el Cartuja Center CITE de Sevilla. Con una capacidad para 2.000 personas, ambos buscan reunir al mayor público posible.

En el tuit que Évole ha compartido, señala que el precio de la entrada será de 20 euros, además de explicar el motivo del precio y adónde irá el dinero recaudado. El periodista señala que el monto irá para la Planta Cero de Cáncer Infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío, situado en la capital andaluza.

Este episodio especial será grabado el lunes 9 de junio a las 21:00 horas. Se tratará de la guinda para esta temporada de Lo de Évole, cuya sexta temporada logró liderar frente a sus competidores privados, obteniendo 2,5 puntos respecto a su rival directo. Manu Sánchez será el último entrevistado tras haber pasado Juan y Medio, Lolita, Gabriel Rufián, María Jesús Montero o María León.

Una muestra de compromiso tanto de Évole como del propio humorista de Dos Hermanas. Manu Sánchez es uno de los rostros más implicados en la lucha contra esta enfermedad. En abril de 2023, su vida cambió por completo cuando le diagnosticaron cáncer testicular con metástasis en los ganglios.

Sánchez ha visibilizado su tratamiento y su lucha contra esta enfermedad. Dos meses después de anunciar que padecía cáncer, reveló el fin de su tratamiento de quimioterapia y, desde entonces, se ha sometido a diferentes pruebas y revisiones.

Fue el pasado mes de noviembre de 2024 cuando el presentador fue intervenido en una operación que se prolongó cerca de 13 horas. Manu Sánchez se ha mostrado una cara luchadora atípica, a través de una serie de distendidas charlas y publicaciones en redes sociales, donde ha mostrado su ardua batalla.

ESTO NOS HACE MUCHA ILUSIÓN

Por 1ª vez un @LoDeEvole con público.

En el @CartujaCenter de Sevilla

Con @_ManuSanchez_ #LoDeManu

Única sesión

Lunes, 9 Junio

Entradas a 20 euros.

Toda la recaudación para Planta Cero de Cáncer Infantil del @HospitalUVRocio pic.twitter.com/RQnVTSLmO8 — Jordi Évole (@jordievole) May 27, 2025

"Mi metástasis no termina de desaparecer. Tengo otra cirugía a la vista y no sé cuántas más me quedan", declaró el pasado 23 de abril a la revista Semana, señalando que será en junio o septiembre de este 2025 cuando pase de nuevo por el quirófano.

"Se supone que será la última operación. Si esto es cierto, ya podré poner fecha a la boda con Lorena”, afirmaba en la misma entrevista a la publicación.