Melody por fin rompe su silencio sobre Eurovisión 2025: llega la esperada rueda de prensa con RTVE

Ha llegado el día. Este lunes, 26 de mayo, Melody hablará largo y tendido sobre su experiencia en Eurovisión 2025. Lo hará en la sede de RTVE ubicada en Prado del Rey, en lo que se prevé una comparecencia muy, muy multitudinaria.

Y es que un buen puñado de medios de comunicación -entre ellos, BLUPER- están citados a las 16:00 horas. "Invitamos a los compañeros a que vengan", comentaba la semana pasada la representante de España ante reporteros de Telecinco y Antena 3.

Por ello, es más que probable que acuda la competencia de la pública a esta cita. Eso sí, "Melody hablará en su casa". Así lo dice la promoción emitida este fin de semana en La 1, en una clara pulla a las cadenas privadas, que han nutrido de contenido sus parrillas con este tema.

Lo cierto es que, hasta ahora, la cantante no se ha pronunciado en TVE. No hizo acto de presencia en La noche de Melody, el programa posterior a la final de Eurovisión, ni acudió a La Revuelta el pasado lunes. Según David Broncano, su visita estaba pactada desde hacía dos meses.

La de Dos Hermanas (Sevilla) prefirió cancelar su agenda mediática para tomarse unos días de descanso con su familia y volver al ruedo con más fuerza. Este lunes promete contestar a todas y cada una de las preguntas que se le lancen en la rueda de prensa.

Desde la 15:50 horas de este lunes, La familia de la tele retransmitirá la rueda de prensa. El magacín presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua no despega en las tardes de La 1 y tirará de la polémica de la ganadora del Benidorm Fest 2025.

Muchos frentes abiertos

Entre una cosa y otra, el evento ha ido cebándose en los últimos días. La agenda cancelada, el supuesto plantón a Broncano, los "ya hablaré" de Melody... Y los pensamientos que ha ido deslizando la familia de la andaluza por todas las cadenas de televisión.

Porque los allegados de Melody rompieron su silencio antes que ella. Empezando por su padre, que no entendía el desorbitado televoto que obtuvo Israel. "No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, estaba de los últimos y le dan casi 300 puntos", señaló Lorenzo la noche de la final, en La 1.

A partir del martes, la controversia trascendió a las privadas. Y ahora Sonsoles consiguió contactar con el tío de Melody, Carlos Ruiz. "Creo que ha habido algo raro, hay cosas que dan qué pensar", expresó, agregando que intentó votar a España desde Francia y le fue imposible.

Fue en el programa de Sonsoles Ónega donde Paqui y Pili, tías de la artista, se desmelenaron y lo dieron todo con Esa Diva. También en Antena 3 se supo del enfado de Melody gracias a su entorno, que apuntaba directamente a la pública. Supuestamente, TVE le impusieron la nueva versión de la canción o el cuerpo de baile.