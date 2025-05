Melody y sus diferencias con TVE por Eurovisión 2025: "Hay cosas que me hubiera gustado decidir a mí"

Melody dijo que comentaría sin tapujos su experiencia en Eurovisión 2025 y ha cumplido con lo prometido. En la multitudinaria rueda de prensa -más de 100 periodistas acreditados- que ha tenido lugar este lunes en Prado del Rey, ha hablado de esas "espinas y rosas" que han marcado esta aventura.

El batacazo del puesto 24 de España en el certamen ha pesado a la representante, a su equipo y también a Televisión Española, que calificó el resultado de "decepcionante" al terminar la final. No obstante, la Corporación no quiso ponerle ni un pero a la cantante, que lo dio todo con Esa Diva en Basilea.

La que sí que ha 'rajado' de lo lindo de las decisiones de la cadena pública -sentada junto a representantes de la misma- ha sido la propia Melody, como BLUPER y ese centenar de medios han podido comprobar de primera mano. "Estoy muy contenta con la actuación, pero todo es muy mejorable. Yo hubiera hecho una puesta en escena mucho más potente".

De hecho, la sevillana ha respondido con el argumento que ya sostenía en entrevistas previas al festival y que dejaba entrever severas diferencias entre la delegación y su equipo: "Pero una vez yo gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos deciden".

"Desde un primer momento dije una serie de cosas y ellos no lo veían. Hay planos que se pierden en la actuación, que yo salgo muy lejos. O cuando aparece la bata de cola, que no se aprecia. El momento telón también lo sufrí, pero hay cosas que no están en mi mano, aunque las he luchado y peleado", ha asegurado.

Melody, durante su actuación en Eurovisión 2025. RTVE

Acerca de la coreografía, también ha desvelado que se hicieron cambios que no eran necesarios, a su juicio. Cabe recordar que, a mediados de marzo, RTVE anunció a un nuevo equipo de bailarines para Esa Diva.

"Hay cosas que me hubiera gustado decidir yo, como las pantallas, que no las vi hasta el día de antes. Pero eso no me quita la felicidad que tengo. Con esto, no vengo a criticar a nadie", ha aceptado la artista.

Melody: "Es importante tener en cuenta lo que el artista quiere mostrar"

"Ha habido cosas en las que no he estado de acuerdo y que yo hubiese enfocado de otra manera. Se me dijo que no era llamativo salir desde arriba [el detalle del columpio que sí se veía en la preselección]. Luego, hemos visto que otros artistas de Eurovisión han salido desde arriba", ha apuntado.

"Lo tengo que comentar, pero todo lo digo con cariño. Todos tenemos que aprender. Cuando se lleva una candidatura, hay que entender que esa persona tiene una personalidad. Una forma de sentir, de cantar. Es importante tener en cuenta lo que el artista quiere mostrar. El artista se deja mucho y pone mucho en juego", ha zanjado Melody.